Elezioni comunali Taurianova, inaugurata la sede di “Radici e Futuro”

Inaugurata questa mattina, in Viale Ricci 130 (già Via Circonvallazione), la sede elettorale della lista “Radici e Futuro”, a sostegno della candidatura a sindaco del dott. Raffaele Loprete. All’iniziativa hanno partecipato numerosi cittadini, con una significativa presenza di giovani, insieme a esponenti politici e istituzionali: Tania Bruzzese, presidente dell’Assemblea metropolitana di Reggio Calabria; Giuseppe Ranuccio, vicepresidente del Consiglio regionale; Michele Tripodi,

sindaco di Polistena; Antonino Massara, segretario provinciale di Rifondazione Comunista; e i segretari locali Enzo Borgese (PD) e Pino Ciano (PRC).

Nel suo intervento, Raffaele Loprete, già assessore nella giunta Scionti, ha indicato “la necessità di una campagna elettorale fondata su ascolto e confronto, lontana da polemiche sterili e contrapposizioni personali, sottolineando come Taurianova si trovi oggi di fronte a un bivio che richiede chiarezza, serietà e proposte realizzabili. Il candidato ha evidenziato come il progetto di “Radici e Futuro” punti a coniugare esperienza e rinnovamento, con una presenza significativa di giovani affiancati da figure di comprovata competenza, all’interno di una proposta di centrosinistra costruita insieme a Partito Democratico e

Rifondazione Comunista. La sede nasce come luogo aperto alla partecipazione e al dialogo, da cui avviare un percorso politico orientato a restituire punti di riferimento certi e una visione concreta per la città. La lista proseguirà nei prossimi giorni il confronto con la cittadinanza, nell’ottica di una campagna elettorale partecipata e orientata al futuro della comunità”.