Elezioni Comunali Taurianova: domani l’inaugurazione della sede di Roy Biasi, attesi Cannizzaro e Cirillo

C’è anche una scelta localizzativa assai simbolica, alla base dell’apertura – domani, martedì 28 aprile – del Comitato Elettorale del “Centrodestra Unito Per Taurianova”. Il sindaco uscente Roy Biasi, candidato dello schieramento varato da Forza Italia, Fratelli D’Italia e Lega con gli innesti di diverse figure della società civile, ha voluto il suo punto di incontro con gli elettori affacciato sul salotto di Piazza Italia, a pochi metri cioè dalla Biblioteca Comunale – la cui riapertura nell’anno di Capitale del Libro è diventata il fulcro di un costante investimento nel settore della Cultura, che ha elevato la comunità anche nella sua immagine – e dai luoghi che ospitano le grandi manifestazioni artistiche e storicizzate che hanno fatto conoscere la città in tutto il mondo, L’Infiorata di Taurianova, candidata a diventare Patrimonio Immateriale dell’Unesco, e il Concorso Internazionale dei Madonnari-Città di Taurianova.

L’appuntamento è alle 18.30, per uno start ufficiale ed entusiasmante che sarà dato da Biasi e che – sulle note dell’inno ufficiale scelto per la competizione – consentirà la presentazione dei 16 candidati, dando spazio poi agli interventi del presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, del parlamentare e coordinatore regionale di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, della consigliera regionale Daniela Iiriti, in rappresentanza di Fratelli D’Italia, e del capogruppo regionale della Lega, Giuseppe Mattiani.

Per Biasi l’inaugurazione vuole essere una festa aperta veramente a tutti

“Abbiamo voluto concepire l’apertura della sede anche come l’occasione per un nuovo incontro che la città può avere con figure istituzionali non da oggi vicine alla nostra comunità – commenta il candidato Roy Biasi – dimostrando una attenzione costante verso quelli che sono i bisogni dei cittadini e i progetti amministrativi che servono per elevare ancora di più Taurianova. L’inaugurazione vuole essere una festa aperta veramente a tutti, proprio perché pensiamo al Comitato non solo come un luogo utile a farci ritrovare per pianificare la nostra azione politica in questo mese prima del voto, ma anche come un centralissimo, trasparente e invitante crocevia di incontri dove ogni cittadino può trovare informazioni, segnalare problematiche e proporre soluzioni, a maggior ragione visto pure che ancora oggi, a campagna elettorale aperta, non abbiamo ben capito l’esatta critica che ci rivolge chi si è candidato contro di noi in nome di un generico cambiamento, che a quanto sembra ha purtroppo il solo scopo di arrestare quei processi virtuosi che abbiamo avviato e che invece indicano che Taurianova non vuole fermarsi”.