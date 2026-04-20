Elezioni comunali, Russo: “dignità uguale per tutti i quartieri della città di Messina”

“Dignità uguale per tutti i quartieri della città di Messina. Negli ultimi otto anni, nonostante l’ingente arrivo di fondi europei (l’amministrazione dimissionaria cita circa 1 miliardo e 300 milioni di euro) non si è attuato il decentramento. Qualcuno tutti questi soldi li ha visti e ne ha percepito benefici?”, lo afferma Antonella Russo, candidato sindaco del centrosinistra di Messina.

“Bisogna dare reale potere, anche economico alle circoscrizioni così da poter rispondere direttamente alle necessità dei territori. Non devono esistere cittadini con meno diritti solo perché abitano lontani dal centro di Messina”, conclude Russo.