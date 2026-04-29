Elezioni comunali Roccaforte del Greco, Ferrara: “costruire insieme il futuro della città”

Roccaforte del Greco si prepara a vivere una nuova stagione. Una stagione fatta di impegno, responsabilità e visione. A guidarla sarà la candidatura a Sindaco del Prof. Paolo Ferrara, che ha scelto di mettersi in gioco con determinazione e senso del dovere verso la comunità. “Abbiamo scelto di esserci, di metterci impegno e di agire. Non per ambizione, ma per responsabilità verso una comunità che ha bisogno di crescere, svilupparsi e trovare risposte concrete ai propri bisogni”, dichiara Ferrara. È da questa consapevolezza che nasce la lista “Liberi di Ricominciare”, un progetto politico e umano costruito sull’incontro di persone qualificate, competenti e profondamente radicate nel territorio. Una squadra che mette al centro l’ascolto dei cittadini come primo passo per una programmazione seria, credibile e orientata a risultati misurabili.

L’obiettivo è chiaro: trasformare le esigenze quotidiane in soluzioni reali

L’obiettivo è chiaro: trasformare le esigenze quotidiane in soluzioni reali. Servizi essenziali che funzionano, sostegno concreto alle famiglie e alle attività locali, valorizzazione delle radici culturali e apertura all’innovazione: questi i pilastri di un’azione amministrativa che vuole incidere davvero.

Per Ferrara, “amministrare significa soprattutto agire. Significa passare dalle parole ai fatti: attivare risorse, semplificare i processi, realizzare infrastrutture, costruire reti solide con il territorio e le istituzioni. Significa intercettare finanziamenti e trasformarli in cantieri, lavoro e servizi. Significa creare le condizioni affinché sempre più persone possano scegliere di restare o tornare a vivere a Roccaforte”.

Al centro della proposta c’è una visione chiara e ambiziosa: Roccaforte Metropolitana. Una comunità che, partendo dalla propria identità, sappia diventare protagonista, unendo tradizione e futuro, bellezza e sviluppo, coesione sociale e crescita economica. “È il momento di riscaldare i motori, con entusiasmo e determinazione. Siamo pronti a fare la nostra parte, insieme ai cittadini, per costruire una Roccaforte del Greco moderna, viva, attrattiva – prosegue Ferrara – una visione che non cancella il passato, ma lo valorizza. Una visione che non promette illusioni, ma propone azioni concrete. Una visione che non divide, ma unisce”.

Il messaggio è forte e chiaro: Roccaforte può e deve tornare protagonista. “Vogliamo costruire insieme ai cittadini la roccaforte del greco metropolitana – identità e tradizione, innovazione e futuro. Tutti nella stessa direzione, per il bene dell’intera comunità”, evidenzia. “È l’inizio di un percorso che non è solo una sfida ma è soprattutto una scelta: quella di non restare fermi, ma di ricominciare davvero per costruire insieme il futuro che Roccaforte merita”, conclude.