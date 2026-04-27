Elezioni Comunali, “Rinascita Messina” non le manda a dire: “noi esclusi dai confronti, Russo non è l’unico candidato No Ponte sullo Stretto”

“Un confronto tra candidati sindaco può definirsi tale solo se vi partecipano tutti. Ma forse a Messina esiste un postilla giuridica che certifica candidati sindaco di serie A e di serie B”, lo scrive in una nota la lista “Rinascita Messina” che sostiene la candidatura a sindaco di Gaetano Sciacca. “Per la seconda volta siamo stati esclusi da un confronto diretto con gli altri candidati sindaco, in special modo col candidato sindaco uscente Basile. Ci è stato proposto, anche questa volta, un confronto in seconda battuta, con l’altro candidato sindaco escluso, Valvieri. Sic! A meno di trenta giorni dalle elezioni, e in piena par condicio, riteniamo poco democratica e irrispettoso verso i telespettatori-elettori la mancata possibilità di poterci confrontare televisivamente dal vivo e di poter controbattere in tempo reale”, rimarca la nota.

“Una possibilità fondamentale, specialmente quando vengono dette gravi inesattezze, come quella sancita da Antonella Russo a Scirocco venerdì scorso. In quell’occasione si è qualificata come unica candidata no ponte, dimenticandosi di aver firmato insieme il “patto no ponte” in quel di Torre Faro un paio di settimane prima. Non ci risulta essere stata corretta nel merito dal conduttore, facendo passare un messaggio errato e fuorviante”, conclude la nota.