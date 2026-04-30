Elezioni Comunali Reggio Calabria, nuovo confronto dei 4 candidati a Sindaco | DETTAGLI

Lunedì 4 maggio alle ore 17.00, presso la Sala Perri di Palazzo Alvaro a Piazza Italia, si svolgerà l’evento “sinergie territoriali: governance partecipata tra cittadinanza ed enti locali”. Si tratta di un incontro-dibattito con i Candidati alla carica di Sindaco del comune di Reggio Calabria. L’iniziativa è promossa da “DEMOS”, rete informale per la partecipazione civica, apartitica ed eterogenea, orientata a “Perseguire Insieme il Bene Comune”. I quattro leaders saranno interpellati sul ruolo che la “Partecipazione Civica” avrà nel loro programma di governo e, nel contempo, su una specifica proposta che riguarda l’assetto amministrativo della nuova architettura territoriale.

Tale proposta, che sarà illustrata nel corso dell’incontro, vede al centro del dibattito le strategie per trasformare le Macro Aree da semplici perimetri amministrativi a spazi vivi di confronto tra la “Struttura di Governo” e il “Movimento Partecipativo”, con il fine comune di dare impulso alla crescita del territorio. La società civile vuole abbandonare il ruolo di semplice destinataria di servizi per assumere le funzioni di una infrastruttura immateriale, capace di collaborare alla rigenerazione della città, e vuole compiere il passaggio dalla rivendicazione alla cooperazione, per il raggiungimento di obiettivi e risultati concreti, impiegando una “intelligenza e competenza collettiva” per contribuire alla produzione di politiche più efficaci.

La Rete DEMOS considera l’istituzione delle “Macro Aree” un’opportunità di riavvicinamento fra Amministrazione e Cittadini

La Rete DEMOS considera l’istituzione delle “Macro Aree” non una semplice dislocazione di uffici ma un’opportunità di riavvicinamento fra Amministrazione e Cittadini per costruire relazioni produttive da co-protagonisti nelle scelte e nell’attività di governo della città. L’evento, aperto al pubblico, sarà un’occasione per verificare la volontà della futura Amministrazione di accorciare le distanze con la Cittadinanza, e per quest’ultima di definire insieme ai Candidati un possibile nuovo modello di gestione della “Res Publica” per i prossimi anni.