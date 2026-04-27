Elezioni Comunali Reggio Calabria, Cosimo Spanò si candida con la Lega: “porto la voce di chi vuole risposte”

Cosimo Spanò annuncia la propria candidatura al Consiglio comunale di Reggio Calabria nella lista della Lega, all’interno della coalizione di centrodestra. Figura molto conosciuta e apprezzata nel territorio per il suo lavoro quotidiano a contatto con cittadini, famiglie e lavoratori, Spanò è da anni impegnato come operatore di Patronato, Caf e rappresentante sindacale. È diventato un punto di riferimento per chi cerca orientamento, tutela e soluzioni concrete.

“Ogni giorno incontro persone che non chiedono favori, ma diritti, ascolto e dignità. La mia candidatura nasce da qui: dal bisogno di portare in Consiglio comunale la voce di chi vive problemi reali e non ha tempo per la politica delle parole“, dichiara Spanò.

La sua identità politica si fonda su tre assi chiari: essere vicino alle persone e non ai Palazzi attraverso l’ascolto diretto, la presenza nei quartieri e l’attenzione ai bisogni immediati; la competenza sociale e amministrativa grazie ad anni di esperienza nel supporto a famiglie, pensionati, giovani e imprese; l’impegno per una città più semplice e più giusta, con servizi che funzionano, meno burocrazia, più tutela per chi è in difficoltà. Obiettivi chiari, semplici, diretti.

“Reggio ha bisogno di una politica che torni a guardare negli occhi le persone. Io ci sono sempre stato, e continuerò a esserci“, conclude Spanò.

La sede elettorale è aperta in via Giulia 31, dove cittadini e sostenitori possono incontrarlo e contribuire alla definizione delle priorità programmatiche.