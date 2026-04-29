Elezioni comunali Milazzo, Sud chiama Nord si presenta con 4 liste: Cateno De Luca assessore designato

“Un grande esercizio di democrazia e partecipazione. Nonostante settimane di fango e tentativi di delegittimazione, la risposta della città è stata straordinaria. All’inizio dicevano che non saremmo riusciti a presentare nemmeno una lista. Poi che arrivare a due sarebbe stato impossibile. Oggi, a sostegno del progetto Laura Castelli Sindaco, ci sono 4 liste: Castelli Sindaco di Milazzo, De Luca Sindaco di Sicilia, Una marcia in più per Milazzo e La Svolta per Milazzo”, lo afferma Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord e candidata sindaco di Milazzo.

“È stato un lavoro intenso, emozionante, faticoso. Alcuni nostri candidati hanno subito pressioni evidenti per farli desistere. Ma è successo l’opposto: proprio questi atteggiamenti, a partire da quelli del sindaco uscente Midili e dei suoi, hanno spinto ancora più persone a metterci la faccia. Perché Milazzo può tornare a correre davvero. Sia chiaro: nessuno si permetta di attaccare o delegittimare i nostri candidati. Pretendiamo rispetto per donne e uomini che, con coraggio e libertà, hanno scelto di scendere in campo. E chi attacca, come già sta accadendo, dimostra solo due cose: di avere paura di noi e di non avere argomenti per contrastare la nostra concretezza. Adesso inizia la fase decisiva. E con questa squadra ce la giochiamo alla pari, con tutti. Andiamo avanti parlando di temi, di programmi e raccontando la nostra visione per questa città straordinaria”, conclude Castelli.

Assessori designati

– Cateno De Luca

– Matteo Sciotto

– Francesco Gallo

– Pippo Lombardo

– Danilo Lo Giudice