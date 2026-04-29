Elezioni comunali Milazzo 2026: 6 candidati in corsa per la carica di sindaco | NOMI

Sono sei i candidati alla carica di sindaco di Milazzo in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. Tra i protagonisti della competizione elettorale c’è il primo cittadino uscente Pippo Midili, sostenuto da uno schieramento di centrodestra. Sul fronte progressista corre invece Michele Vacca, giovane candidato alla guida di una coalizione composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Rifondazione Comunista. In campo anche Laura Castelli, già viceministro all’Economia durante la sua esperienza nel Movimento 5 Stelle e oggi presidente di Sud chiama Nord. La sua candidatura è stata voluta dal leader del movimento, l’onorevole Cateno De Luca.

Tra gli aspiranti sindaco c’è poi Lorenzo Italiano, già alla guida del Comune e più volte candidato, sostenuto da un’area civica e da forze politiche tra cui Azione. Completano il quadro Giuseppe Falliti, candidato del movimento Controcorrente, fondato dal deputato regionale Ismaele La Vardera, e Carmelo Torre, ex assessore.