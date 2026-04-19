Elezioni comunali Messina, volano gli stracci nel centrosinistra. La Vardera su Russo: “soffre per la mancata candidatura a sindaco”

Polemiche e tensioni nel centrosinistra di Messina dopo la vicenda che ha visto protagonista il giovane candidato presidente alla II Municipalità Francesco Carabellò, interrotto bruscamente dal deputato e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera. Alessandro Russo, consigliere comunale del Pd, sui social ha scritto: “dobbiamo ai nostri dimostrare che la politica è sempre pazienza, fatica e soprattutto rispetto. Di chiunque. Non sono le parole grosse, l’opportunità di un momento e di una elezione o il timore di chicchessia motivi sufficienti a sacrificare il nostro modo di intendere la politica. Non è la vendetta o la ripicca incattivita la nostra risposta, mai e in ogni caso. Ma difendiamo la nostra dignità e il nostro percorso. Che non è secondo a nessuno, proprio a nessuno. E questo non ce lo potrà togliere nessuno, neppure un presunto potente del momento. Culliamo e cerchiamo di costruire una gioventù impegnata in politica che possa crescere con questi valori di onestà e di coraggio. E siamo chiamati a dare il buon esempio, sempre e i ogni istante: se pratichiamo violenza, insegneremo violenza e aizzeremo violenza. E questo non ci appartiene. Questi i nostri principi. Questo saremo sempre”.

La dura replica di La Vardera

“Comprendo che ancora soffre per la mancata candidatura a sindaco della città, ma non abbia timori verrà presto anche il suo turno. Utilizzare, o peggio strumentalizzare la mancata scelta del Pd per attaccare la nostra candidata sindaca é quanto più basso possa esistere. Il potente di turno cui si riferisce sarebbe il sottoscritto? La città ha compreso benissimo cosa è accaduto e soprattutto di come sia stato preso un video di 20 secondi decontestualizzandolo completamente senza che lei abbia speso una parola”, afferma Ismaele La Vardera. “Peraltro il ragazzo sebbene abbia subito un rimprovero dettato dalla enfasi del momento ha avuto il suo spazio e non è apparso turbato né prima né dopo tanto che ha continuato nella diretta ad esprime i suoi concetti . Ragazzo che ho chiamato ieri e con il quale abbiamo chiarito”, evidenzia.

“Nessuno ha attaccato quel giovane che più volte nella diretta ha avuto modo di spiegare la sua battaglia, semplicemente quando ha parlato da candidato presidente ho ritenuto opportuno ricordare non a lui, ma a chi stava seguendo la diretta che noi eravamo lì per non fare campagna ma per dare voce ad un quartiere e alle sue legittime preoccupazioni. Da questo post abbiamo compreso in maniera inequivocabile che lei evidentemente non tifa per La nostra candidata e si presta a chi quel video ha deciso di diffonderlo contro me e contro la stessa colazione in cui lei in teoria dovrebbe farne parte cercando semmai di essere più presente al nostro fianco senza lasciarla sola .Quando vuole a Messina disponibile a confrontarci”, conclude La Vardera.

La replica di Russo

“Carissimo, non ci conosciamo. Mi fa piacere che abbia espresso il suo punto di vista, sebbene viziato da qualche spunto polemico su appoggi più o meno presunti alla candidata sindaca che sono una (altra?) caduta di stile, vista la mia storia politica e di militanza. Ma ci sta: la informano male su di me e capisco che la polemica fa sempre più effetto. Sebbene fuori tiro, del tutto evidentemente“, puntualizza Alessandro Russo. “Essendo stato colui il quale Chicco ha avviato anni fa alla politica e alla militanza, per dovere morale e personale ho sentito la necessità di fare presente ciò che penso sulla vicenda. E anche dopo aver guardato tutti e 19 i minuti, la rassicuro. Ossia che in lui non c’è stato nulla di sbagliato, che il suo modo di fare politica non ha nulla da temere o da giustificare e che, pur se altri avrebbero reagito diversamente, il nostro modo di fare politica non prevede né ripicche, né vendette di nessuna natura”, rimarca.

“Sono certo che anche lei, se si fosse trovato nella situazione in cui mi trovo io, pur dinanzi alle sirene dell’opportunismo elettorale del momento, non avrebbe fatto sentire solo un amico e compagno che ha solo osato dire la sua in un momento dichiaratamente di campagna elettorale (lo ha detto lei stesso all’inizio dei restanti 18 minuti di diretta). Spiace che se la sia presa così per un post di sostegno e amicizia. Per me restano valori importantissimi, al di là di qualunque momento elettorale“, conclude Russo.