Elezioni comunali Messina: Scurria ed il “giallo firme” di Sud chiama Nord, incontro al comitato elettorale

Per domani 29 aprile alle 10,30 il candidato sindaco Marcello Scurria ha convocato, presso la sede del comitato elettorale di via Tommaso Cannizzaro a Messina, una conferenza stampa sul delicato tema della presentazione senza le sottoscrizioni di elettori delle liste a sostegno della candidatura a sindaco di Federico Basile.
Nel corso della conferenza stampa il candidato sindaco Scurria comunicherà le iniziative intraprese nei confronti del dirigente generale dell’Assessorato Regionale alle Autonomie Locali sui pareri trasmessi e da trasmettere alla Commissione elettorale di Messina.