Elezioni comunali Messina, Russo sul caos firme: “clima politico avvelenato, si prendono in giro i cittadini”

“Quando un movimento politico – che ha esclusivo radicamento locale – mette in campo 1005 candidati tra Comune e Quartieri, il clima politico è già stato avvelenato: non dalla critica sul rispetto delle regole, ma da un modo di intendere le elezioni (e in generale la politica) come occupazione numerica della città”. A dichiararlo è Antonella Russo, candidata sindaca del centrosinistra a proposito delle uscite vittimistiche di Cateno De Luca. “È il solito copione: prima si forza politicamente la mano, poi ci si dipinge da vittime appena qualcuno lo fa notare. E con 1005 candidati si ha pure il coraggio di parlare di “poteri forti”, rimarca De Luca.

“Un passo avanti per non restare indietro. La democrazia non si misura a chili di liste, ma sulla qualità delle proposte e sulla libertà del voto. Svegliati Messina”, ha aggiunto la Russo.