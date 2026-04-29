Elezioni comunali Messina, presentata la lista della Lega: ci sono i consiglieri uscenti ed un ex candidato sindaco | NOMI

Si sono concluse le operazioni di presentazioni delle liste a Palazzo Zanca in vista delle elezioni comunali di Messina del prossimo 24 e 25 Maggio. A sostegno di Marcello Scurria i partiti del centrodestra e movimenti civici: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, UdC, Mpa-Grande Sicilia, Democrazia Cristiana, Partito Repubblicano Italiano, Partito Animalista. Di seguito la lista dei candidati della Lega che ha nel parlamentare Nino Germanà il punto di riferimento. Nel Carroccio troviamo i consiglieri comunali uscenti e Salvatore Todaro, già candidato sindaco nella scorsa tornata elettorale.
I candidati della Lega
- Allegra Andrea
- Amovilla Salvatore
- Bonasera Eleonora
- Campolo Lillo
- Capone Alessandro
- Caroè Michele
- Caruso Giusi
- Centofanti Amalia
- Costanzo Dario
- D’Arrigo Alessia
- Di Natale Alessandro
- Di Stefano Letterio
- Dugo Giacomo
- Faraone Andrea
- Fastuca Emilio
- Ferrara Giandomenico
- Fucile Mario
- Mafali Giuseppe
- Mancuso Saveria
- Massarotti Antonino
- Molonia Ketty
- Oteri Cosimo
- Pellegrino Fatima
- Restuccia Giulia
- Sottile Stefania
- Sturniolo Concetta
- Totaro Salvatore
- Vermiglio Valentina
- Villari Giuseppe
- Welladadge Don Deneth Niklesha
- Zaffino Valeria
- Zanghì Giuseppe