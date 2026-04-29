Elezioni comunali Messina, presentata la lista della Lega: ci sono i consiglieri uscenti ed un ex candidato sindaco | NOMI

Messina: nella Lega troviamo candidati i consiglieri comunali uscenti e Salvatore Todaro, già candidato sindaco nella scorsa tornata elettorale

Lega Messina

Si sono concluse le operazioni di presentazioni delle liste a Palazzo Zanca in vista delle elezioni comunali di Messina del prossimo 24 e 25 Maggio. A sostegno di Marcello Scurria i partiti del centrodestra e movimenti civici: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, UdC, Mpa-Grande Sicilia, Democrazia Cristiana, Partito Repubblicano Italiano, Partito Animalista. Di seguito la lista dei candidati della Lega che ha nel parlamentare Nino Germanà il punto di riferimento. Nel Carroccio troviamo i consiglieri comunali uscenti e Salvatore Todaro, già candidato sindaco nella scorsa tornata elettorale.

I candidati della Lega

  • Allegra Andrea
  • Amovilla Salvatore
  • Bonasera Eleonora
  • Campolo Lillo
  • Capone Alessandro
  • Caroè Michele
  • Caruso Giusi
  • Centofanti Amalia
  • Costanzo Dario
  • D’Arrigo Alessia
  • Di Natale Alessandro
  • Di Stefano Letterio
  • Dugo Giacomo
  • Faraone Andrea
  • Fastuca Emilio
  • Ferrara Giandomenico
  • Fucile Mario
  • Mafali Giuseppe
  • Mancuso Saveria
  • Massarotti Antonino
  • Molonia Ketty
  • Oteri Cosimo
  • Pellegrino Fatima
  • Restuccia Giulia
  • Sottile Stefania
  • Sturniolo Concetta
  • Totaro Salvatore
  • Vermiglio Valentina
  • Villari Giuseppe
  • Welladadge Don Deneth Niklesha
  • Zaffino Valeria
  • Zanghì Giuseppe
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