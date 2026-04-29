Elezioni comunali Messina, presentata la lista della Lega: ci sono i consiglieri uscenti ed un ex candidato sindaco | NOMI

Si sono concluse le operazioni di presentazioni delle liste a Palazzo Zanca in vista delle elezioni comunali di Messina del prossimo 24 e 25 Maggio. A sostegno di Marcello Scurria i partiti del centrodestra e movimenti civici: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, UdC, Mpa-Grande Sicilia, Democrazia Cristiana, Partito Repubblicano Italiano, Partito Animalista. Di seguito la lista dei candidati della Lega che ha nel parlamentare Nino Germanà il punto di riferimento. Nel Carroccio troviamo i consiglieri comunali uscenti e Salvatore Todaro, già candidato sindaco nella scorsa tornata elettorale.

I candidati della Lega