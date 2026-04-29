Elezioni comunali Messina, presentata la lista del Partito Democratico. I NOMI dei candidati

La coalizione di centrosinistra ha ufficialmente depositato le liste elettorali per le prossime elezioni amministrative al Comune di Messina. Un passaggio formale che segna l’avvio concreto della competizione elettorale. “Siamo molto soddisfatti della presentazione di queste liste – dichiara Antonella Russo –. Al Consiglio comunale e in tutte le sette Circoscrizioni siamo presenti con le liste del Partito Democratico e del raggruppamento M5S + Controcorrente. Si tratta di una proposta politica ampia, rappresentativa e radicata nel territorio”.

“Alla I, V e VII Circoscrizione è stata presentata anche una terza lista civica in supporto alle candidature dei nostri presidenti. Un segnale importante di partecipazione e di fiducia da parte della società civile, che rafforza ulteriormente il nostro progetto amministrativo, soprattutto in quelle che sono considerate le periferie di Messina“, rimarca Russo. La coalizione si presenta con una struttura articolata e capillare, puntando su un mix di esperienza politica, competenze e rinnovamento. “Abbiamo costruito una squadra credibile – conclude la Russo – capace di interpretare i bisogni reali della città e di proporre soluzioni concrete per il futuro di Messina”.

I nomi dei candidati del Pd