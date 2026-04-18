Elezioni Comunali Messina, inaugurato il comitato elettorale di Gaetano Sciacca

Si è svolta oggi, l’inaugurazione del comitato elettorale di Gaetano Sciacca, candidato sindaco sostenuto dal movimento “Rinascita Messina”. Un momento significativo della campagna elettorale, che segna ufficialmente l’avvio delle attività sul territorio. La sede del comitato è stata aperta in una posizione strategica, nel pieno centro cittadino, in via Giordano Bruno 107, all’angolo con via Nino Bixio, a pochi passi dal viale San Martino. Una scelta non casuale, pensata per garantire massima visibilità e accessibilità ai cittadini.

All’inaugurazione hanno preso parte sostenitori, candidati e simpatizzanti, che hanno voluto manifestare il proprio sostegno al progetto politico di Sciacca. L’incontro è stato anche l’occasione per illustrare le linee guida del programma e per ribadire l’obiettivo di costruire una proposta alternativa per il futuro di Messina. Con questa apertura, entra dunque nel vivo la corsa elettorale di “Rinascita Messina”, che punta a coinvolgere sempre più cittadini nel proprio progetto di cambiamento per la città alternativo al centrodestra, al centrosinistra ed a Sud chiama Nord.