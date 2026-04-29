Elezioni comunali Messina, i NOMI dei candidati di Grande Sicilia – Autonomisti con Scurria sindaco

Proseguono le presentazioni delle liste a Palazzo Zanca in vista delle elezioni comunali di Messina del prossimo 24 e 25 Maggio. A sostegno di Scurria i partiti del centrodestra e movimenti civici: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, UdC, Mpa-Grande Sicilia, Democrazia Cristiana, Partito Repubblicano Italiano, Partito Animalista. Di seguito la lista dei candidati che ha come punto di riferimento principale il gruppo di Genovese.

I nomi dei candidati della Lista Grande Sicilia – Popolari ed Autonomisti