Elezioni comunali Messina, i NOMI dei candidati di Grande Sicilia – Autonomisti con Scurria sindaco

Sono stati formalizzati a Palazzo Zanca il deposito della candidatura di Marcello Scurria a sindaco di Messina e delle liste del candidato sindaco e dei partiti della coalizione

Grande Sicilia

Proseguono le presentazioni delle liste a Palazzo Zanca in vista delle elezioni comunali di Messina del prossimo 24 e 25 Maggio. A sostegno di Scurria i partiti del centrodestra e movimenti civici: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, UdC, Mpa-Grande Sicilia, Democrazia Cristiana, Partito Repubblicano Italiano, Partito Animalista. Di seguito la lista dei candidati che ha come punto di riferimento principale il gruppo di Genovese.

I nomi dei candidati della Lista Grande Sicilia – Popolari ed Autonomisti

  • Arena Letterio detto Lillo o Lelio
  • Bartolone Alessio
  • Balsamo Pietro
  • Basile Sefora
  • Bucalo Pietro detto Bucolo
  • Buonocore Concetta
  • Calandra Katia
  • Canfora Giovanni detto Gianni
  • Cannaò Nicola detto Cannavò
  • Carciotto Giuseppe
  • Costa Andrea
  • Crescenti Daniele
  • D’Avino Danilo
  • Guitto Azzurra
  • Gullifà Francesca
  • La Fauci Giandomenico
  • Lucchetta Domenico
  • Martorana Gianluca
  • Musicò Fabio
  • Nuovo Roberto
  • Pagano Maurizio
  • Paladina Angela
  • Passari Massimiliano
  • Piccione Antonella
  • Presti Rosario detto Saro
  • Saccà Domenica detta Dory
  • Sorbello Anna
  • Trigila Annarita
  • Triolo Roberta
  • Vaccarino Benedetto
  • Veneziano Elisabetta detta Elisa o Barresi
  • Zappalà Silvia Rosa

 

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