Elezioni comunali Messina, i NOMI dei candidati di Grande Sicilia – Autonomisti con Scurria sindaco

Proseguono le presentazioni delle liste a Palazzo Zanca in vista delle elezioni comunali di Messina del prossimo 24 e 25 Maggio. A sostegno di Scurria i partiti del centrodestra e movimenti civici: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, UdC, Mpa-Grande Sicilia, Democrazia Cristiana, Partito Repubblicano Italiano, Partito Animalista. Di seguito la lista dei candidati che ha come punto di riferimento principale il gruppo di Genovese.
I nomi dei candidati della Lista Grande Sicilia – Popolari ed Autonomisti
- Arena Letterio detto Lillo o Lelio
- Bartolone Alessio
- Balsamo Pietro
- Basile Sefora
- Bucalo Pietro detto Bucolo
- Buonocore Concetta
- Calandra Katia
- Canfora Giovanni detto Gianni
- Cannaò Nicola detto Cannavò
- Carciotto Giuseppe
- Costa Andrea
- Crescenti Daniele
- D’Avino Danilo
- Guitto Azzurra
- Gullifà Francesca
- La Fauci Giandomenico
- Lucchetta Domenico
- Martorana Gianluca
- Musicò Fabio
- Nuovo Roberto
- Pagano Maurizio
- Paladina Angela
- Passari Massimiliano
- Piccione Antonella
- Presti Rosario detto Saro
- Saccà Domenica detta Dory
- Sorbello Anna
- Trigila Annarita
- Triolo Roberta
- Vaccarino Benedetto
- Veneziano Elisabetta detta Elisa o Barresi
- Zappalà Silvia Rosa