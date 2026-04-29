Elezioni comunali Messina, i NOMI dei candidati di Forza Italia: capolista è un deputato regionale

È scaduto oggi, mercoledì 29 aprile, il termine per la presentazione delle liste di candidati al Consiglio comunale e alle circoscrizioni in vista delle elezioni comunali a Messina il 24 e il 25 maggio. A sostegno di Marcello Scurria i partiti del centrodestra e movimenti civici: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, UdC, Mpa-Grande Sicilia, Democrazia Cristiana, Partito Repubblicano Italiano, Partito Animalista. Nella lista degli azzurri troviamo capolista Alessandro De Leo, deputato regionale di FI, eletto con Sud chiama Nord di Cateno De Luca.

La lista di Forza Italia