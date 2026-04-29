Elezioni comunali Messina, i NOMI dei candidati di Forza Italia: capolista è un deputato regionale

È scaduto oggi, mercoledì 29 aprile, il termine per la presentazione delle liste di candidati al Consiglio comunale e alle circoscrizioni in vista delle elezioni comunali a Messina il 24 e il 25 maggio. A sostegno di Marcello Scurria i partiti del centrodestra e movimenti civici: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, UdC, Mpa-Grande Sicilia, Democrazia Cristiana, Partito Repubblicano Italiano, Partito Animalista. Nella lista degli azzurri troviamo capolista Alessandro De Leo, deputato regionale di FI, eletto con Sud chiama Nord di Cateno De Luca.
La lista di Forza Italia
- De Leo Alessandro detto Sandro
- Abatbratico Giuseppe
- Alessi Antonia
- Barbara Flavia
- Boemi Mirko
- Bolignano Stefania
- Bottari Umberto
- Brigandi Alessandro
- Cavallaro Caterina
- Coscia Cinzia
- Cubbita Fabio
- Cucinotta Giuseppe
- Cugno Antonio
- Cundari Agatino
- Galifi Andrea
- Giordano Michele detto Gaetano detto Tanino
- Giorgiani Alessia
- Guglielmo Alessandro
- Mandia Antonino
- Milicia Michele
- Paladino Carmelina detta Carmen
- Parasiliti Collazzo Maria Rosaria
- Rajapaksha Navishka Kaushal
- Risoni Giusi
- Rizzo Maria detta Mariella
- Romano Antonino detto Ninni
- Romeo Marilisa detta Mara
- Sgrò Maria Rosaria
- Signorino Antonino
- Stagni Nadia
- Tommasini Concettina
- Zizzo Giovanni