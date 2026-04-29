Elezioni comunali Messina, i NOMI dei candidati della lista M5S-Controcorrente

È stata presentata la lista per le prossime elezioni amministrative del Comune di Messina, frutto del percorso condiviso tra il MoVimento 5 Stelle e Controcorrente, la formazione politica guidata da Ismaele La Vardera, a sostegno della candidatura a sindaco di Antonella Russo. L’on. Antonio De Luca, capogruppo del M5S all’Assemblea Regionale Siciliana, dichiara: “presentiamo una lista che nasce da un progetto politico chiaro: costruire un’alternativa credibile per Messina e per la Sicilia, fondata su legalità, trasparenza e attenzione ai bisogni reali dei cittadini. La collaborazione con Controcorrente rappresenta una scelta coerente, perché condividiamo battaglie importanti e una visione di cambiamento netto rispetto al passato”.
De Luca sottolinea come l’intesa abbia un carattere fortemente identitario e programmatico
Il parlamentare messinese sottolinea come l’intesa abbia un carattere fortemente identitario e programmatico: “sosteniamo con convinzione la candidatura di Antonella Russo, una figura credibile, radicata sul territorio e capace di interpretare una proposta di governo seria per la città”.“Si tratta di una proposta politica di rottura, aperta al contributo di tutte le forze civiche e sociali che vogliono costruire un percorso serio e alternativo ai modelli amministrativi che hanno governato la città negli ultimi anni. Messina ha bisogno di voltare pagina, con un progetto che metta al centro ambiente, servizi, diritti e sviluppo sostenibile”, rimarca.
De Luca evidenzia anche l’importanza del radicamento territoriale della lista: “Abbiamo costruito una squadra composta da persone che vivono quotidianamente la città, che conoscono le criticità dei quartieri e che vogliono impegnarsi per migliorare concretamente la qualità della vita dei messinesi”. “Questa lista – conclude De Luca – è un punto di partenza. Un progetto aperto, che punta a rafforzarsi ulteriormente e a coinvolgere tutte le energie sane della città, con l’obiettivo di costruire, insieme ad Antonella Russo, un’alternativa seria e credibile per il futuro di Messina”.
I nomi dei candidati
- Andreozi Antonio
- Buffo Tindara detta Titty
- Cannistrà Cristina
- Costa Santa detta Santina
- Costantino Santo detto Santino
- Curreri Claudia
- Cuté Francesco
- De Leo Silvana
- Destro Grazia
- Egitto Francesco
- Falliti Cosimo
- Galleta Felice
- Giacobbe Gianfranco
- Giorgianni Salvatore
- Giuliano Tiziana
- Gugliandolo Lucia
- Lando Giuseppe detto Pippo
- Lao incognito Gianluca detto Lao
- Leonardo Elisa
- Munaò Mariagrazia
- Musolino Andrea
- Parnasso Orazio detto Marcello
- Pisano Paolo
- Popolo Carmelo
- Portaro Anna
- Raffaele Francesco
- Rella Maurizio
- Russo Francesca
- Russo Leonardo detto Leo
- Smeriglio Marco
- Zangla Giuseppe detto Peppe
- Zucco Carmelo