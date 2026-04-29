Elezioni Comunali Messina, i NOMI dei candidati della lista Dc – PRI – Partito Animalista

Concluse le operazioni di presentazioni delle liste a Palazzo Zanca in vista delle elezioni comunali di Messina del prossimo 24 e 25 Maggio. A sostegno di Marcello Scurria i partiti del centrodestra e movimenti civici: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, UdC, Mpa-Grande Sicilia, Democrazia Cristiana, Partito Repubblicano Italiano, Partito Animalista. Di seguito la lista dei candidati della Democrazia Cristiana-Partito Repubblicano e Partito Animalista.
I nomi dei candidati della lista Dc – PRI – Partito Animalista
- Albanese Domenica
- Bagalà Francesco Bruno
- Basile Francesco
- Bombaci Lorenzo
- Catanese Simona
- Carbone Santa
- Celi Ivan
- Callegari Carmelo Carlo
- Giammona Maria
- Giuffrè Elisabetta
- Golino Tania
- Jannelli Santo
- Indaimo Carmelo
- Lando Giovanni Antonio
- Lopez Maria Tindara
- Latella Veronica
- Masuri Giovanna
- Pellegrino Antonio
- Ponzio Cristina
- Previti Giuseppe
- Rinaldi Maria Stella
- Ruggeri Sebastiano
- Tripodi Raffaele
- Valenti Valentina