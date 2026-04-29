Elezioni Comunali Messina, i NOMI dei candidati della lista Dc – PRI – Partito Animalista

Con la scadenza del termine per la presentazione delle liste, si completa la composizione dei candidati alle elezioni comunali di Messina. Tra le novità, la lista DC-PRI-Partito Animalista, che si presenta in coalizione con Scurria

DC, PRI, Animalisti

Concluse le operazioni di presentazioni delle liste a Palazzo Zanca in vista delle elezioni comunali di Messina del prossimo 24 e 25 Maggio. A sostegno di Marcello Scurria i partiti del centrodestra e movimenti civici: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, UdC, Mpa-Grande Sicilia, Democrazia Cristiana, Partito Repubblicano Italiano, Partito Animalista. Di seguito la lista dei candidati della Democrazia Cristiana-Partito Repubblicano e Partito Animalista.

I nomi dei candidati della lista Dc – PRI – Partito Animalista

  • Albanese Domenica
  • Bagalà Francesco Bruno
  • Basile Francesco
  • Bombaci Lorenzo
  • Catanese Simona
  • Carbone Santa
  • Celi Ivan
  • Callegari Carmelo Carlo
  • Giammona Maria
  • Giuffrè Elisabetta
  • Golino Tania
  • Jannelli Santo
  • Indaimo Carmelo
  • Lando Giovanni Antonio
  • Lopez Maria Tindara
  • Latella Veronica
  • Masuri Giovanna
  • Pellegrino Antonio
  • Ponzio Cristina
  • Previti Giuseppe
  • Rinaldi Maria Stella
  • Ruggeri Sebastiano
  • Tripodi Raffaele
  • Valenti Valentina
Leggi altri articoli di Messina