Elezioni comunali Messina, Fratelli d’Italia presenta la sua lista. Tutti i NOMI

Entra sempre più nel vivo la campagna elettorale in vista delle elezioni comunali di Messina nel prossimo 24 e 25 maggio. Il centrodestra, con il candidato sindaco Marcello Scurria, hanno presentato le liste a Palazzo Zanca. A sostegno dell’ex subcommissario al Risanamento, i partiti del centrodestra e movimenti civici: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, UdC, Mpa-Grande Sicilia, Democrazia Cristiana, Partito Repubblicano Italiano, Partito Animalista. Le liste per il comune sono 7 mentre per le Circoscrizioni, il centrodestra presenta 7 liste alla I, 8 alla II, 9 alla III, 7 alla IV e V, 8 alla VI, 7 alla VII Municipalità.

Per ciò che concerne la lista di Fratelli d’Italia, sono candidati i tre consiglieri comunali uscenti, Libero Gioveni, Dario Carbone e Pasquale Currò ed Emilia Rotondo.

I nomi dei candidati