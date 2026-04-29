Elezioni comunali Messina, Fratelli d’Italia presenta la sua lista. Tutti i NOMI

Messina: nella lista di Fratelli d'Italia sono candidati i tre consiglieri comunali uscenti, Libero Gioveni, Dario Carbone e Pasquale Currò ed Emilia Rotondo

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Entra sempre più nel vivo la campagna elettorale in vista delle elezioni comunali di Messina nel prossimo 24 e 25 maggio. Il centrodestra, con il candidato sindaco Marcello Scurria, hanno presentato le liste a Palazzo Zanca. A sostegno dell’ex subcommissario al Risanamento, i partiti del centrodestra e movimenti civici: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, UdC, Mpa-Grande Sicilia, Democrazia Cristiana, Partito Repubblicano Italiano, Partito Animalista. Le liste per il comune sono 7 mentre per le Circoscrizioni, il centrodestra presenta 7 liste alla I, 8 alla II, 9 alla III, 7 alla IV e V, 8 alla VI, 7 alla VII Municipalità.

Per ciò che concerne la lista di Fratelli d’Italia, sono candidati i tre consiglieri comunali uscenti, Libero Gioveni, Dario Carbone e Pasquale Currò ed Emilia Rotondo.

I nomi dei candidati

  • Armone Rosangela
  • Buda Debora
  • Buonanti Francesca
  • Calderone Margherita
  • Cosentino Giuseppe
  • Currò Pasquale
  • Danzino Rosalia
  • Ferrera Antonino
  • Fiore Andrea
  • Gioveni Libero
  • Inferrera Silvia
  • Lucà Mario
  • Mazzaferro Susanna
  • Oliveri Angelo
  • Sanfilippo Roberto
  • Visalli Marco
  • Serra Salvatore
  • Miraglia Santa
  • Celesti Oriana
  • Carbone Dario
  • Rotondo Emilia
  • Rizzotti Laura
  • Rigano Simona
  • Santoro Sabina
  • Meneguzzer Manuela
  • Maria Rosaria Lo Iacono
  • Rispoli Francesco
  • Pietropaolo Rosaria
  • Cardullo Christian
  • Toscano Fulvia
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