Elezioni comunali Messina, domani la presentazione della candidatura di Emanuele Maurotto

Si terrà sabato 18 aprile alle ore 18:30, presso il salone della “parrocchia Santa Eustochia” in Via Umberto Terracini 25, a Messina, l’evento di presentazione ufficiale della candidatura di Emanuele Maurotto al Consiglio della V Circoscrizione in quota Fratelli d’Italia. L’incontro sarà un’occasione per illustrare alla cittadinanza i punti cardine del programma elettorale dedicato al quinto quartiere in vista delle imminenti Elezioni Amministrative del 24 e 25 maggio. Cuore pulsante della proposta politica della comunità giovanile di FDI é la valorizzazione degli spazi delle circoscrizioni da destinare alla cittadinanza e giovani, senza dimenticare di affrontare le criticità

storiche del territorio con soluzioni mirate al miglioramento del decoro urbano, della sicurezza e dei servizi di prossimità.

All’evento interverranno:

Elvira Amata, Assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo della Regione Siciliana; Pino Galluzzo, Deputato all’Assemblea Regionale Siciliana; Francesco Armone, Esecutivo Nazionale del movimento giovanile di Fratelli d’Italia; Marcello Scurria, Candidato Sindaco; Raffaele Verso, Candidato Presidente della V Circoscrizione; Le conclusioni saranno affidate ad Emanuele Maurotto e ai giovani militanti della giovanile di FDI che esporranno le ragioni del loro impegno e i progetti da proporre per il riscatto della quinta circoscrizione.