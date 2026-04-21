Elezioni Comunali Messina, Basile presenta le prime sei liste di candidati al consiglio comunale

Doppio appuntamento con la presentazione delle prime sei liste a sostegno del candidato sindaco Federico Basile. Si terrà mercoledì 22 aprile alla Galleria Vittorio Emanuele la presentazione delle liste “Basile Sindaco di Messina”, “Orgoglio Messinese” e “Il futuro adesso”. Il secondo appuntamento in programma venerdì 24 aprile sempre alle 18 nella stessa location. Saranno presentate le liste “Sud chiama Nord per Messina”, “La politica del fare” e “Zancle”.

A entrambi gli eventi parteciperanno oltre al candidato Federico Basile anche i candidati al consiglio comunale.