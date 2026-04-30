Elezioni comunali Messina, Basile presenta il programma: “lavoriamo per una città strategica nel Mediterraneo

“Oggi, nella Galleria Vittorio Emanuele, ho presentato il mio programma elettorale per il quinquennio 2026-2031. È stato un momento per me importante, perché ho potuto raccontare un lavoro che è frutto di un percorso fatto di ascolto, interlocuzioni e partecipazione con la cittadinanza. Un programma che racconta la nostra città al centro di un processo che abbiamo costruito, dal 2018 a oggi, e che deve continuare a prendere forma”, lo afferma Federico Basile, candidato sindaco di Sud chiama Nord. “Il comitato tecnico scientifico composto dagli esperti e professionisti Michele Limosani, Maurizio Ballistreri, Maurizio Bernava, Stello Vadalà, Mirella Vinci e Alessandro Tinaglia, mi ha affiancato nella rappresentazione di una visione di città che tiene insieme sviluppo, giustizia sociale e futuro”, rimarca Basile.

“Siamo pronti alla terza fase strategica per fare di Messina una città più moderna, più giusta e più competitiva, ma servono continuità, coraggio e capacità di scelta. Abbiamo disegnato una città che investe con decisione su innovazione e digitalizzazione: servizi comunali accessibili da smartphone, fibra diffusa in tutti i villaggi, open data e una pubblica amministrazione ancora più semplice e trasparente”, puntualizza Basile.

Al centro giovani e lavoro

“Al centro ci sono giovani e lavoro, che consideriamo da sempre decisivi: continuare a creare condizioni per trattenere competenze e talenti, rafforzando il legame tra università, ricerca e impresa. Accanto a questo, una forte spinta sulla green economy come leva di sviluppo, con economia circolare, comunità energetiche e nuove filiere sostenibili. Non meno importante è la visione sulle infrastrutture e sulla mobilità, perché una città cresce davvero solo se riduce le distanze interne e rende più accessibili i suoi territori. E poi il welfare e la partecipazione, con servizi ancora più più vicini alle persone. Messina città strategica nel Mediterraneo, solidale nei suoi valori e protagonista del proprio destino… Questo è oggi il nostro obiettivo e siamo pronti a lavorare per raggiungerlo“, conclude Basile.

Il programma è consultabile online su https://federicobasilesindacodimessina.it.