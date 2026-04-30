Elezioni Comunali, Matteo Salvini torna a Reggio Calabria per presentare i candidati della Lega

Si accende la campagna elettorale a Reggio Calabria con un evento politico di primo piano: la Lega presenterà ufficialmente i propri candidati in vista delle elezioni comunali con la presenza del vicepremier Matteo Salvini. L’appuntamento è fissato per martedì 5 maggio alle ore 18:00, nella cornice della Sala Monteleone di Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria.

La presentazione ufficiale della lista sarà l’occasione per illustrare programmi, obiettivi e volti della squadra che concorrerà al rinnovo del Consiglio comunale al fianco del centrodestra e del candidato sindaco Francesco Cannizzaro.