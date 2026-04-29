Elezioni comunali, a Marsala 4 candidati a sindaco e 18 liste per il consiglio

Sono quattro i candidati a sindaco di Marsala che oggi hanno presentato ufficialmente la loro candidatura. Oltre al primo cittadino uscente Massimo Grillo, di area centrodestra, in corsa sono Andreana Patti, candidato del centrosinistra, nonché Giulia Adamo, ex presidente della provincia di Trapani ed ex deputato regionale, ma anche ex sindaco, supportata da quasi tutte le formazioni di centrodestra, e Leonardo Curatolo, imprenditore, che può contare solo su una lista civica. Diciotto sono le liste per il Consiglio comunale, dove i posti disponibili sono 24.