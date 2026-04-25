Elezioni Castrovillari, il candidato del CentroDestra Anna De Gaio apre un punto d’incontro per la città

Oggi, sabato 25 aprile, alle ore 20.00, in Corso Garibaldi 68 a Castrovillari, si terrà l’apertura del punto incontro di Anna De Gaio, candidata a sindaco per il centrodestra alla guida della città. La candidatura di De Gaio è sostenuta dalle liste: De Gaio Sindaco Fratelli d’Italia, Forza Italia, La Castrovillari che vuoi, Noi Moderati De Gaio Sindaco, Azione Cittadina Castrovillari, Insieme per Castrovillari. L’evento sarà un’opportunità di confronto, ascolto e condivisione aperto a tutti. Il punto di incontro rappresenta uno spazio di dialogo e confronto dove cittadini, associazioni e realtà locali potranno incontrarsi per condividere idee, proposte e criticità, contribuendo alla costruzione di un percorso politico partecipato.

Anna De Gaio si propone come leader di un progetto amministrativo incentrato su programmazione, sviluppo e attenzione alle esigenze della comunità locale. Al centro della sua visione politica vi sono temi cruciali come: “Ascolto, Sanità, Turismo, Lavoro, Sport, Commercio, Futuro: impegni chiari, azioni concrete”. Il punto di incontro rappresenta un primo passo verso un coinvolgimento diretto della cittadinanza, con l’obiettivo di conoscere più da vicino la candidata e le linee guida del suo programma elettorale. “Basta promesse: è il momento di fare. Tra la gente, ogni giorno per la mia città. Io ci sono. E ci metto il cuore.” ha dichiarato Anna De Gaio, sottolineando il suo impegno concreto per il futuro della città. Quella di oggi sarà dunque un’occasione fondamentale per tutti coloro che desiderano contribuire al progetto di cambiamento e rinnovamento per Castrovillari.