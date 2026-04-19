Elezioni Bulgaria, exit poll: avanti ex presidente Radev, male i conservatori

Secondo i primi exit poll diffusi dall’agenzia Market Lynx alla chiusura dei seggi delle legislative anticipate, danno in testa con il 38,9% il partito Bulgaria Progressista, del presidente uscente Rumen Radev. Male i conservatori di Gerb. Il leader del partito Boyko Borissov aveva governato il Paese per quasi dieci anni. Ora Gerb si piazzerebbe al secondo posto con il 15,4% dei voti.
L’altra novità riguarderebbe i socialisti. Il loro partito Bsp nonostante le previsioni delle agenzie sarebbe riuscito a superare lo sbarramento al 4% per entrare in Parlamento raccogliendo il 4,1% dei voti.