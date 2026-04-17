Dramma a Roma: 23enne di origini Siciliane trovata senza vita nell’androne di un palazzo

Una ragazza di 23 anni, Miriam Indelicato, è stata trovata morta ieri mattina riversa a terra nell’androne di un palazzo in via Bolzano, a Roma. La giovane, originaria della Sicilia, studentessa della Luiss, aveva detto ai genitori che si sarebbe laureata proprio ieri ma dalle prime informazioni sembra che non fosse più iscritta all’università dal 2024. I genitori erano arrivati a Roma proprio ieri mattina. Sul posto la polizia. L’ipotesi al vaglio degli investigatori è che la 23enne si sia lanciata volontariamente dalla tromba delle scale.