Domotek, mister Polimeni non vuole cali di tensione: “per il ritorno a Reggio Calabria dimentica lo 0-3”

Dopo il secco 3-0 rifilato ad Acqui Terme sul campo di Valenza (AL), la Domotek Volley Reggio Calabria è pronta a scrivere il secondo capitolo della semifinale playoff. Appuntamento al Palacalafiore per il return match in programma giovedì primo maggio alle ore 20. Il tecnico Antonio Polimeni è già carico e pronto a guidare i suoi ragazzi verso la vittoria. La trasferta di Valenza è stata archiviata nel migliore dei modi, ma la testa è già al ritorno. “Abbiamo ripreso gli allenamenti dopo due giorni di pausa – spiega Polimeni – e come giusto che sia, dopo una trasferta impegnativa anche dal punto di vista logistico come quella di Acqui Terme, abbiamo ripreso col solito entusiasmo, la solita grinta e la solita voglia di metterci ulteriormente in mostra, già a partire dal martedì di allenamento”.

Il confronto con l’avversario, a distanza di un anno, è cambiato, ma la Domotek sembra aver fatto passi in avanti. “Le differenze maggiori sono dalla nostra parte – risponde Polimeni –. Loro naturalmente hanno i loro effettivi punti di forza, giocatori importantissimi che sarebbero sicuramente titolari in qualsiasi altra squadra che vuole ambire alla A2. Petras, Botto, Argenta, Esposito sono giocatori veramente bravi”, afferma il tecnico. Tuttavia, la squadra reggina ha dato prova di forza, dominando la partita e confermando la propria solidità.

Nonostante il netto vantaggio, Polimeni non si fida e ribadisce la necessità di rimanere concentrati. “Io penso che bisogna lottare come sempre, su ogni pallone. È chiaro che c’è un bel vantaggio, è chiaro che si parte coi favori del pronostico, complice anche la formula, ma qui è tutto ‘impronosticabile’. Ogni squadra, ogni partita ha la sua storia”, afferma il tecnico. “Noi dobbiamo scendere in campo come se fosse la prima partita. Dobbiamo dimenticare il risultato – non come l’abbiamo ottenuto – e sappiamo i loro punti di forza, ma anche i loro punti deboli. Dobbiamo andare sotto rete a fare la nostra partita”, conclude Polimeni, ribadendo l’importanza di mantenere alta la prestazione, senza concentrarsi solo sul punteggio.

Poco meno di una settimana fa, Polimeni ha ricevuto il prestigioso “San Giorgio d’Oro”, la massima onorificenza del Comune di Reggio Calabria, un riconoscimento che per lui va oltre l’aspetto sportivo. “Il San Giorgio d’Oro è un grandissimo onore – commenta Polimeni – e come sempre accade, l’onore è anche una responsabilità aggiuntiva, maggiorata, che naturalmente mi tengo stretto. Va al di là dell’aspetto sportivo e racchiude il mio mondo, il mio modo di essere cittadino prima ancora che sportivo”, sottolinea il tecnico. “Sognavo da bambino di poter essere premiato come identità, come simbolo di questa città. Sono contento di averlo fatto in questo momento, in questo contesto, nella mia società, e di averlo fatto sicuramente grazie a tutti coloro che collaborano ogni giorno con noi”.

Nonostante i numerosi complimenti ricevuti, Polimeni resta con i piedi per terra e mantiene la concentrazione sul campionato. “Lo sport ha la memoria corta. Noi ce li prendiamo come autostima, qualora ce ne fosse bisogno. I ragazzi meritano tantissimo per quello che hanno fatto in questa stagione, che è veramente straordinaria”, afferma Polimeni. “Ma siamo concentrati sempre e comunque sulla prossima partita. E la prossima partita è venerdì e si chiama Acqui Terme”, conclude, ricordando l’importanza di mantenere alta la guardia.

Infine, una parentesi sulla foto che lo ritrae accanto a mister Falcone, gloria infinita del volley cittadino. “Sicuramente il mister è stato premiato per la sua storia – sottolinea Polimeni –. Per me questo premio è un senso di responsabilità maggiore. Al di là di quello che è stato scritto, che è indelebile – lì non te lo tocca nessuno – i nostri obiettivi oggi più che mai sono quelli di raggiungere palcoscenici maggiori e scrivere storie che magari a Reggio non ha mai scritto nessuno”, conclude Polimeni, dando un chiaro messaggio di ambizione per il futuro. L’appuntamento per il ritorno della semifinale è venerdì 1 maggio, alle ore 20, al Palacalafiore. La Domotek è pronta a dare tutto per un altro passo verso la finale.