“Dalla natura alla salute: i frutti rossi”, a Reggio Calabria incontro con i nutrizionisti biologi | VIDEO

I nutrizionisti biologi sono stati i protagonisti di un appuntamento della Rassegna “Calabria D’Autore” organizzata dall’associazione di Reggio “Incontriamoci Sempre”. Lo stile di vita nell’alimentazione è stato sempre un tema che periodicamente è stato trattato dall’associazione reggina. I nutrizionisti biologi Giuseppe Chindemi, Maria Tomasello e Maria Celeste Paviglianiti, per l’occasione hanno illustrato i benefici dei frutti rossi, che sono dei piccoli tesori che apportano grandi benefici per la nostra salute e per il nostro benessere.

Le interviste di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: