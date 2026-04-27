Dai Criteria agli Assoluti di Nuoto 2026: domani incontro della Kairos Nuoto Lamezia

La Kairos Nuoto Lamezia, società alla guida della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme, è lieta di annunciare la conferenza stampa “Dai Criteria agli Assoluti di Nuoto 2026”, in programma per domani, martedì 28 aprile, alle 16.30, presso il Savant Hotel. L’incontro rappresenta un’importante occasione per celebrare i prestigiosi risultati ottenuti dagli atleti della Piana nei recenti appuntamenti nazionali: un percorso che testimonia la crescita costante della squadra e il valore sportivo e umano dei suoi protagonisti.

Durante la conferenza stampa interverranno:

il consigliere regionale Gianpaolo Bevilacqua

l’assessore comunale allo Sport Salvatore Pirelli

il presidente della Commissione comunale Servizi allo Sport Davide Mastroianni

il presidente della FIN Calabria Alfredo Porcaro

la direttrice della piscina comunale Carmen Mazzei

il presidente della Kairos Nuoto Lamezia Antonio Gigliotti

il direttore tecnico Francesco Strangis

il CEO di Techfem SpA Federico Ferrini

Saranno inoltre presenti gli atleti che hanno contribuito a portare in alto il nome della città e dell’intero territorio calabrese, mentre a moderare l’incontro sarà la giornalista Jessica Mastroianni. L’evento non sarà soltanto un momento celebrativo dei risultati sportivi, ma anche un’occasione di riflessione sul ruolo dello sport come strumento educativo e sociale, capace di trasmettere valori fondamentali quali impegno, disciplina e determinazione, soprattutto tra i più giovani.