Dacci Una Zampa risponde al Comune di Reggio Calabria: “10 anni di impegno per i cani, ma la nostra presenza è definita irregolare”

“Dacci una Zampa: “Tale definizione stride fortemente con 10 anni di attività all’interno del canile e 306 cani fatti adottare. Al momento del sequestro, disposto dall’Autorità Giudiziaria, il GIP di Reggio Calabria ci ha autorizzati a permanere all’interno della struttura per prenderci cura dei cani ivi presenti. In 10 anni il Comune non ha mai mandato un operaio a pulire i box. Il 24 Maggio la città giudicherà.” Con nota prot. 107109 del 24/04/2026, il Comune di Reggio Calabria – Settore Ambiente ha risposto alla nostra richiesta di convenzione per la gestione del volontariato presso il canile comunale di Mortara. Nella risposta il Comune definisce Dacci Una Zampa ETS “presente sine titulo” all’interno della struttura ed in “status di irregolarità”. Lo afferma in una nota l’Associazione Dacci Una Zampa ETS.

“Chiariamo i fatti con documenti alla mano: Dal 2017 al 14 Gennaio 2026 il canile di Mortara è stato sotto sequestro giudiziario. In questi 10 anni, i volontari di Dacci Una Zampa ETS sono entrati nella struttura con regolare autorizzazione del GIP e del Custode Giudiziario per garantire la tutela e il benessere degli animali. In questi 10 anni, l’Amministrazione Comunale non ha mai reperito o inviato personale per la pulizia dei box del canile. La pulizia, la disinfezione e la manutenzione ordinaria sono state garantite quotidianamente solo dai volontari di Dacci Una Zampa ETS. In 10 anni abbiamo salvato e dato in adozione 306 cani, tutti regolarmente censiti, microchippati e seguiti con controlli pre e post affido. Il tutto a spese dei volontari”.

“Da Marzo 2026 abbiamo chiesto al Comune di stipulare una convenzione, come previsto dal D.C.A. 67/2018, per proseguire l’attività di volontariato nella piena legalità e a costo zero per l’Ente. Sino ad oggi, 29 Aprile 2026, siamo noi volontari di Dacci Una Zampa ETS a garantire quotidianamente la pulizia dei box, la somministrazione di cibo e farmaci, e la gestione delle adozioni presso il canile di Mortara. La risposta del Comune: Il Comune, oltre a definirci “sine titulo”, comunica di “essersi attivato con altre Associazioni” per le adozioni. A riguardo precisiamo: ad oggi non abbiamo alcuna notizia né informazione su quali siano queste associazioni, né sulle modalità del loro operato all’interno del canile comunale”.

“La nostra posizione: Non chiediamo fondi. Non chiediamo incarichi. Chiediamo solo il riconoscimento legale della nostra attività di volontariato, svolta da 10 anni con autorizzazione del GIP, per continuare a tutelare i cani. Il Comune ha risposto negativamente alla nostra richiesta di convenzione, definendo “irregolare” la nostra presenza. Il 24 e 25 Maggio si vota. Lasciamo che siano i cittadini di Reggio Calabria a valutare questa risposta, dopo 10 anni in cui solo i volontari hanno pulito i box e fatto adottare 306 cani” conclude l’Associazione Dacci Una Zampa ETS.