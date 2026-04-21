Da Reggio Calabria alla semifinale di The Floor: cresce l’attesa per il colpo da 100 mila euro

Grande orgoglio per Reggio Calabria: Gionatan Scappatura, concorrente reggino del programma televisivo The Floor, ha conquistato un posto in semifinale, avvicinandosi sempre di più al premio finale di 100.000 euro. Il suo percorso nel game show ha già acceso l’attenzione del pubblico, anche se finora non ha ancora avuto modo di dimostrare pienamente le proprie competenze sul campo. Un’attesa che rende la sua presenza in semifinale ancora più interessante e carica di aspettative.

Al momento, Gionatan non è stato ancora richiamato al centro del gioco da The Floor, ma resta pienamente in corsa per la vittoria finale. La semifinale rappresenta un traguardo importante e lascia aperte tutte le possibilità. Reggio Calabria continua a tifare per lui, con la speranza di vederlo presto protagonista e capace di mostrare tutto il suo potenziale.