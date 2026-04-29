Da Reggio Calabria a Chicago: gli “Incontri Speciali” di Emilio Buttaro

Il giornalista Emilio Buttaro racconterà i suoi quattro decenni di interviste ai giganti dello spettacolo e dello sport il prossimo 4 maggio negli Stati Uniti. L’iniziativa dal titolo “Incontri speciali in 40 anni di Bel Paese”, si svolgerà presso l’Università di Chicago, Dipartimento di Lingue e Letterature Romanze. “L’idea di portare nuovamente la mia iniziativa al di là del grande mare – ha spiegato Buttaro – mi emoziona tantissimo. Sarà per me, la prima volta in assoluto a Chicago ed è un altro sogno che si realizza. Due anni fa ho avuto il piacere e l’onore di raccontare le mie interviste ai grandi dello spettacolo e dello sport in un indimenticabile incontro alla Scuola d’Italia Guglielmo Marconi di New York. Sento che sarà una giornata da ricordare anche quella nella città del vento”.

Tra aneddoti e retroscena, Emilio Buttaro racconterà i suoi innumerevoli incontri che ha definito come compagni di viaggio meravigliosi. Da Mike Bongiorno a Carlo Conti, da Pippo Baudo ad Adriano Celentano ed ancora da Claudia Cardinale a Paola Cortellesi, da Raffaella Carrà a Loretta Goggi passando per icone dello sport come Gianni Rivera, Gigi Riva, Felice Gimondi, Paolo Rossi, Gigi Buffon, Francesco Totti fino agli immortali Pelè e Maradona. Senza dimenticare poi dei simboli italiani nel mondo come Al Bano, Roberto Benigni, Luciano Pavarotti, Umberto Tozzi, Lucio Dalla, Andrea Bocelli, Gianni Morandi e Toto Cutugno.

A fare da sfondo c’è l’Italia che cambia nel corso degli anni, così come cambia il modo di fare giornalismo ma soprattutto c’è il racconto personale, c’è il dietro le quinte delle interviste, le emozioni che il giornalista ha provato in occasione di tanti incontri speciali e poi l’entusiasmo rimasto sempre intatto nel tempo. L’incontro di Chicago sarà moderato dalla professoressa Veronica Vegna, Direttrice del Programma di Lingua Italiana del Dipartimento di Lingue e Letterature Romanze.

Collaboratore di numerosi giornali italiani e stranieri, conduttore di eventi, Buttaro da tempo è impegnato per gli italiani all’estero sia in veste di cronista che di presentatore. Nel 2023 Buttaro ha ricevuto il “Premio Giornalistico AIAE New York” al Consolato Italiano di New York per il suo impegno dedicato agli italiani all’estero. A novembre del 2024 a Madrid, il cronista è stato premiato da “La Voce d’Italia”, autorevole testata per gli italiani all’estero con la seguente motivazione: “In riconoscimento per il suo impegno giornalistico e la passione con cui contribuisce a rafforzare i legami tra l’Italia e le nostre comunità”.

“A Chicago – ha aggiunto ancora Emilio – non mancherà qualche racconto in versione stelle e strisce parlando di personaggi italo americani che ho intervistato o comunque particolarmente legati agli Stati Uniti”.

Gli “Incontri speciali in 40 anni di Bel Paese” sono stati finora raccontati dal giornalista in Grecia, Danimarca, Svizzera, Spagna, Polonia, Ungheria, Svezia, Croazia, Repubblica Ceca, Francia e Slovenia. “Sono pronto a vivere un nuovo sogno americano” – ha concluso Buttaro. L’incontro di Chicago avrà inizio alle 16,30 CST in Classics Building, Room 20, 1010 E. 59th St., Chicago, IL 60637, The University of Chicago.