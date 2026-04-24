Da Palmi al tetto d’Europa nel volley: un giovane reggino protagonista nel trionfo di Piacenza in CEV Cup

C’è anche un pezzo di Reggio Calabria nel trionfo di Piacenza in Cev Cup. Antonio Mariano, direttamente da Palmi, assistant coach della Gas Sales Bluenergy Piacenza, è stato protagonista nel successo del club nella Cev Cup 2026, prestigioso torneo internazionale di volley. Un trionfo che è arrivato fino alle nostre latitudini ed è stato celebrato anche dalla Fipav Reggio Calabria, nella figura del presidente Mimmo Panuccio con una nota che riportiamo di seguito.

“La Fipav Reggio Calabria, guidata dal presidente Mimmo Panuccio, esprime le più sentite congratulazioni ad Antonio Mariano, reggino classe 1993, nato a Palmi, componente dello staff tecnico della Gas Sales Bluenergy Piacenza in SuperLega, fresca vincitrice del prestigioso trofeo continentale CEV Cup 2026. Professionista di solida esperienza nazionale e internazionale, Mariano vanta un percorso di alto livello tra Italia ed Europa. Dopo gli inizi in Calabria tra Serie B e A2 (Volley Soverato), approda in SuperLega con Vibo Valentia. Dal 2022 entra nello staff della Nazionale slovena, partecipando a Silver League, Campionato Europeo e qualificazioni olimpiche. Importanti anche le esperienze a Monza, con la vittoria dei Play Off Challenge e tre finali disputate, e, nella scorsa stagione, alla Gas Sales Bluenergy Piacenza nel ruolo di scoutman. Attualmente ricopre il ruolo di assistente allenatore della società piacentina e rappresenta, insieme a coach Antonio Polimeni e alla Domotek Reggio Calabria, una concreta testimonianza della qualità e della crescita dello sport sul nostro territorio, in un momento particolarmente significativo per l’intero movimento pallavolistico reggino.

‘Il successo di Antonio Mariano – dichiara il presidente Panuccio – rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutta la comunità sportiva reggina. Il suo percorso è un esempio concreto di dedizione, competenza e passione, valori fondamentali per il raggiungimento di risultati di alto livello’. La Fipav Reggio Calabria sottolinea con soddisfazione come questi importanti traguardi contribuiscano a dare prestigio e visibilità all’intero movimento reggino e calabrese”.