Crotone, viola i domiciliari: arrestato e trasferito in carcere

La Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro che dispone la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella, più grave, della custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo originario di Crotone, con precedenti per reati contro il patrimonio. Nello specifico, l’uomo risultava già sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari, disposta in seguito alla condanna per i reati di estorsione e maltrattamenti in famiglia.

L’aggravamento della misura si è reso necessario a seguito dell’accertata violazione delle prescrizioni, imposte dall’Autorità Giudiziaria, nell’ambito della misura in atto, abusando di sostanze stupefacenti. Tali condotte hanno evidenziato il venir meno dei presupposti per la prosecuzione della misura, meno afflittiva, degli arresti domiciliari. L’uomo, al termine degli adempimenti, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Crotone.

L’operazione, eseguita dagli Agenti della Squadra Mobile, si inserisce nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio, disposti dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, finalizzati alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di criminalità.