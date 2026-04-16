Crotone, caserma dei Carabinieri al centro: Provincia e UNARMA avviano piano di interventi

Ieri, il Segretario Generale Regionale Calabria del Sindacato dei Carabinieri UNARMA, Fabio Riccio, ha incontrato il Presidente della Provincia di Crotone, l’avvocato Antonio Ammirati. “Fin da subito, il Presidente si è dimostrato concretamente attento e vicino all’Arma dei Carabinieri, mostrando sensibilità reale verso le esigenze del personale e delle strutture” afferma UNARMA.

“Nel corso dell’incontro si è entrati nel merito delle criticità della caserma del Comando Provinciale di Crotone, individuata come primo step di intervento. In particolare, sono state rappresentate problematiche puntuali e non più rinviabili, tra cui la necessità di interventi sulla pompa di calore per il clima, il miglioramento dei servizi igienici e ulteriori aspetti strutturali minori ma significativi per la vivibilità degli ambienti di lavoro. Il Presidente ha manifestato la volontà di avviare un percorso concreto, articolato per fasi, partendo proprio dalle sedi principali, con l’obiettivo di realizzare interventi immediati e tangibili. Un segnale importante che testimonia attenzione istituzionale e rispetto verso l’Arma dei Carabinieri, oltre che verso il personale che quotidianamente opera sul territorio” prosegue UNARMA.

“Nel corso del confronto si è inoltre consolidata una collaborazione operativa tra la Provincia e il sindacato UNARMA, con la previsione di effettuare a breve una visita congiunta presso il Comando Provinciale di Crotone, al fine di verificare direttamente le condizioni e programmare gli interventi necessari. UNARMA esprime piena soddisfazione per l’esito dell’incontro, sottolineando come la disponibilità dimostrata rappresenti un segnale chiaro di vicinanza concreta all’Arma dei Carabinieri” conclude UNARMA.