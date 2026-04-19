Crotone: 700 persone identificate e controlli a tappeto contro droga e criminalità

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha disposto un imponente servizio nelle città di Cirò Marina e di Crotone, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, della Squadra Mobile, dell’Ufficio Immigrazione, della Digos, dell’Ufficio di Gabinetto, della Polizia Stradale e della Polfer, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare allo spaccio degli stupefacenti, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono i seguenti:

– nr. 700 persone identificate, di cui 191 con precedenti

– nr. 347 veicoli controllati

– nr. 32 controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale

– nr. 29 posti di controllo

Il Personale della Divisione Anticrimine ha posto l’attenzione su nr. 24 soggetti sottoposti alla limitazione della libertà personale (agli arresti domiciliari per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali), tutti residenti nel comune di Cirò Marina.

Il personale dell’Ufficio Immigrazione e della Digos ha identificato nr. 8 cittadini extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale, e ha effettuato minuziosi controlli sulle dichiarazioni di ospitalità in favore di cittadini extracomunitari. Contestualmente, personale dell’Ufficio di Gabinetto ha identificato nr. 50 persone, di cui nr. 10 con precedenti, e ha controllato nr. 25 veicoli.

L’attività di prevenzione ha anche interessato le strade statali, ove la Polizia Stradale ha identificato nr. 31 persone, di cui 11 con precedenti, e ha controllato nr. 23 veicoli, elevando contestualmente nr. 3 sanzioni al Codice della Strada. La Polizia Ferroviaria ha posto l’attenzione sulle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie stradali ove ha identificato nr. 86 persone, di cui nr. 30 positivi, e ha controllato nr. 71 veicoli.

Mentre, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo nel territorio di Cirò Marina, nel corso dei quali hanno identificato nr. 202 persone, di cui nr. 39 con precedenti, e hanno controllato nr. 100 veicoli. Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio, hanno identificato nr. 299 persone, di cui nr. 77 con precedenti, e hanno controllato nr. 128 veicoli, oltre ad effettuare controlli a nr. 8 persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale residenti nel comune di Crotone.