Costituito il Comitato Tutela del Territorio Rometta: presentato esposto sulla mega antenna di via Falcone-Borsellino

Si costituisce il Comitato Tutela del Territorio Rometta e presenta un esposto per la verifica di tutte le autorizzazioni in merito alla mega antenna costruita in Via Falcone – Borsellino a ridosso delle case.

La prima riunione si terrà giovedì 30 Aprile alle ore 17 nello spiazzo fronte la scuola media in Via Nazionale 325 a Rometta Marea. La realizzazione di queste Antenne comporta un deprezzamento del valore delle case vicino tra il 10% ed il 25%. In particolare questa di altezza ben superiore ai 12 metri è stata realizzata a meno di 300 metri dal mare, nel pieno di una zona a protezione speciale ambientale.

“Si tratta di una antenna – così Lillo Sorrenti del M5S di Rometta che ha aderito al Comitato – molto più alta delle altre presenti nel territorio. Saranno più di 15 metri di altezza. Come è possibile permetterne l’installazione a soli 7 metri dalle case vicino e 5 dal ciglio della strada in piena zona turistica, a ridosso del mare in mezzo alle case? Come è possibile che l’amministrazione comunale abbia scelto di non informare e dare ampia comunicazione di tutto l’iter autorizzativo? Siamo un piccolo comune eppure nessuno di coloro che abita qui sapeva niente. Tra l’altro pare che la proprietà dell’immobile su cui sorge l’antenna sia di un assessore del Comune.”

Questo comitato ha già depositato un esposto al comando dei Carabinieri ed a quello di Polizia Municipale per chiedere la verifica di tutte le autorizzazione ed in particolare se sia stata convocata la prevista conferenza dei servizi, di cui nessuno in città ha mai letto alcuna notizia, e sia stato acquisito il parere della Soprintendenza. Inoltre il Comitato sarà impegnato ad assicurarsi che il controllo da parte dell’Agenzia Regionale Per l’Ambiente che avverrà prima della messa in esercizio dell’impianto avvenga con la massimo rigorosità e nel pieno rispetto della normativa.