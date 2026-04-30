Cosenza, allarme bomba vicino a una scuola: valigia sospetta, poi il sospiro di sollievo

Momenti di paura questa mattina a Cosenza, dove è scattato un allarme bomba nei pressi di un istituto scolastico in via Rodotà. A far scattare il dispositivo di sicurezza è stato il ritrovamento di una valigia abbandonata a ridosso del perimetro dell’Istituto Comprensivo, in un punto ritenuto particolarmente sensibile. L’allerta è stata immediata: sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno provveduto a isolare l’area e a interdire la circolazione sia veicolare che pedonale. La presenza del bagaglio sospetto ha richiesto l’attivazione del protocollo di sicurezza, con l’attesa dell’arrivo degli artificieri per verificare la natura dell’oggetto.

Studenti messi in sicurezza e area interdetta

Per garantire la sicurezza degli alunni e del personale scolastico, la dirigenza ha disposto in via precauzionale il trasferimento degli studenti dalle aule alla palestra dell’istituto. La struttura è stata individuata come luogo più sicuro, lontano dalla zona interessata dall’intervento delle forze dell’ordine. Durante le operazioni, l’intera area è rimasta sotto controllo, mentre cresceva la preoccupazione tra genitori e cittadini. L’intervento degli artificieri dei carabinieri era atteso per chiarire rapidamente la situazione e scongiurare eventuali rischi legati alla presenza della valigia sospetta.

Valigia vuota: rientra l’allarme bomba

Poco dopo, l’arrivo degli artificieri ha permesso di risolvere il caso. Il bagaglio è stato aperto e controllato: al suo interno non è stato trovato nulla. La valigia abbandonata è risultata completamente vuota, facendo rientrare l’allarme bomba. Una volta accertata l’assenza di pericoli, le forze dell’ordine hanno disposto la riapertura dell’area e il ripristino della normale viabilità. Gli studenti, inizialmente messi in sicurezza, sono stati fatti rientrare nelle aule e le attività scolastiche sono riprese regolarmente.

Paura rientrata ma resta l’attenzione sulla sicurezza

L’episodio si è concluso senza conseguenze, ma ha evidenziato ancora una volta l’importanza dei protocolli di sicurezza in presenza di situazioni sospette. L’intervento tempestivo dei carabinieri e degli artificieri ha consentito di gestire l’emergenza con efficacia, evitando rischi per la comunità scolastica. Resta alta l’attenzione sul tema della sicurezza nei pressi degli istituti, dove anche un semplice oggetto abbandonato può generare allarme e richiedere verifiche approfondite. Una mattinata di tensione che si è conclusa con un sospiro di sollievo per studenti, docenti e famiglie.