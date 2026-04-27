Cosenza, al “Marulla” 2000 tifosi per la Partita del Cuore fra Liceo “Scorza” e Liceo “Telesio”

Sport, partecipazione e solidarietà allo stadio San Vito – Marulla. Questa mattina, a partire dalle 9:00 si è disputata la “Partita del Cuore” tra il Liceo Scientifico Scorza e il Liceo Classico Telesio di Cosenza. Sugli spalti, grande partecipazione tra i giovanissimi. In campo, correttezza e fair play. Emozioni e momenti di sano agonismo, in un match applaudito da circa 2.000 persone tra studenti e docenti. Al termine di una gara intensa, a vincere con il risultato di 2-1 è stato il Liceo Scorza. L’evento è stato ideato, organizzato e finanziato dagli studenti, veri promotori dell’iniziativa, con il supporto del Cosenza Calcio e del Comune di Cosenza rappresentato oggi dal consigliere Antonio Golluscio.

I ragazzi hanno contribuito attivamente all’incontro anche sul piano economico. Attraverso un’autotassazione, sono riusciti a coprire le spese e a destinare il ricavato a favore della AIRC, sostenendo concretamente la ricerca oncologica. Ad accogliere i calciatori del match solidale è stato il direttore sportivo del Cosenza Calcio, Domenico Roma, il quale ha incontrato i docenti elogiando l’attivismo dei loro alunni. La “Partita del Cuore” si conferma così un esempio virtuoso di come lo sport possa diventare strumento educativo e solidale, capace di unire i ragazzi attorno a obiettivi condivisi e valori autentici. Una gara che va oltre il risultato sportivo, grazie ai giovani che scelgono di essere protagonisti del futuro.