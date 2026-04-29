Corrireggio 2026, il 30 aprile le premiazioni: i nomi dei vincitori 

È stata una partenza senza dubbio “in bellezza” quella che ha caratterizzato la Corrireggio 2026 con l’accattivante richiamo al sentimento dei luoghi che ha fatto da filo conduttore dei vari eventi svolti nei giorni precedenti l’appuntamento clou del 25 aprile. Dal trekking a cavallo e a piedi sulla Collina di Pentimele per rilanciare la rivendicazione del Parco Urbano, al passaggio dal Porto dove è stata onorata la memoria di Natale De Grazia.

Si preannuncia ora anch’essa in bellezza e in allegria la chiusura della quarantaquattresima edizione della manifestazione affidata come da tradizione alla cerimonia poco cerimonia, come amano chiamarla gli organizzatori, che ci svolgerà GIOVEDI 30 APRILE alle ore 17 presso Palazzo “C. Alvaro” della Città Metropolitana (già sede dell’ex Provincia) in Piazza Italia a Reggio Calabria.

Oltre a tracciare un rapido bilancio dell’evento e condividere con i partecipanti e i sostenitori istituzionali e sociali la soddisfazione per la sua riuscita, si procederà come sempre alle premiazioni dei vincitori e al sorteggio dal buon sapore popolare antico tra tutti coloro che saranno presenti e avranno portato il proprio pettorale.

Verranno premiati per la Gara Competitiva:

1° ASSOLUTO: Andrea Meduri (tempo 31:37) della Società Violettaclub che riceverà anche il Trofeo “Danilo Foti” offerto dagli amici di Danilo

2° ASSOLUTO: Antonio Russo (tempo 32:09) della Società Violettaclub

3° ASSOLUTO: Giuseppe Bruno (tempo 33:27) della Società Libertas Atl. Lamezia

1ª ASSOLUTA: Isabella Cardile (tempo 38:51) della Società Violettaclub che riceverà anche il Trofeo “Giacomo Paladino” offerto da BUSTLES

2ª ASSOLUTA: Arianna Deola (tempo 39:49) della Società G.S. Quantin Alpenplus di Ponte nelle Alpi (Belluno)

3ª ASSOLUTA: Rosa Ciccone (tempo 40:34) della Polisportiva Magna Graecia ASD Cassano

I primi arrivati delle categorie uomini:

C – ANNI 20-22: Francesco Delfino (Runcard)

D – ANNI 23-34: Pasquale Praticó (Cosenza K42)

E – ANNI 35-39: Francesco Vigliatore (Kos Running ASD)

F – ANNI 40-44: Giuseppe Vercelli (Atletica Sciuto)

G – ANNI 45-49: Alfonso Gentile (Atletica Barbas)

H – ANNI 50-54: Vincenzo Emili (ASD Corricv-Guglielmo Atletica)

I – ANNI 55-59: Roberto Malara (ASD Goal And Brain)

L – ANNI 60-64: Vito Guarini (Kos Running ASD)

M – ANNI 65-69: Ruggero Scarcella (Violettaclub)

N – ANNI 70 e oltre: Natale Gioffrè (Polisportiva Rinascita Montevarchi)

e il più anziano concorrente della Corsa Competitiva Domenico D’Angelo del 1940 (Atletica Sciuto)

e le prime arrivate delle categorie donne:

A – ANNI 16-17: Ester Cusenza (Atletica Barbas)

F – ANNI 40-44: Constanta Roxana Duta (Atletica Barbas)

G – ANNI 45-49: Larissa Votano (Run For Catanzaro)

H – ANNI 50-54: Sabrina Gioberti (Kos Running A.S.D.)

I – ANNI 55-59: Daniela Dattilo (ASD Corricv-Guglielmo Atletica)

L – ANNI 60-64: Adele Valletta (Atletica Sciuto)

Per la Corsa a passo libero non competitiva verranno premiati:

1° ASSOLUTO: Giuseppe Scordo (tempo 15:17) che riceverà anche il Trofeo “Fabio Russo” offerto dai familiari.

2° ASSOLUTO: Francesco Falletti (tempo 16:24)

3° ASSOLUTO: Giuseppe Aloi (tempo 16:50)

1ª ASSOLUTA: Carmen Russo (tempo 19:14)

2ª ASSOLUTA: Azzurra Deola-Thorpe (tempo 20:22)

3ª ASSOLUTA: Isabelle Riberio Sondrè Veleda (tempo 20:25)

I primi arrivati delle categorie uomini:

A – ANNI 0-11: Christian Aloi

B – ANNI 12-13: Giovanni Fallanca

C – ANNI 14-15: Alessandro Manzo

D – ANNI 16-17: Elias Hanafi

E – ANNI 18-19: Andrea Ernesto Lanzaro

F – ANNI 20-34: Davide Nicolò D’Acquisto (Allievo Carabiniere)

G – ANNI 35-44: Emilio Chininea

H – ANNI 45-54: Alessio Romeo

I – ANNI 55-64: Antonio Talia

L – ANNI 65-74: Giuseppe Silipigni

M – ANNI 75 e oltre: Antonio La Barbera

e il più anziano concorrente della Corsa non competitiva Domenico Pasquale Libri classe 1939.

e le prime arrivate delle categorie donne:

A – ANNI 0-11: Mattia Frisina

B – ANNI 12-13: Eva Geri

C – ANNI 14-15: Caterina Romeo

D – ANNI 16-17: Sofia Comi

E – ANNI 18-19: Martina Mercuri

F – ANNI 20-34: Ilenia Alì

G – ANNI 35-44: Rosita Liotta

H – ANNI 45-54: Miriam Falcomatà

I – ANNI 55-64: Ripepi Margherita

L – ANNI 65-74: Mirella Travia

M – ANNI 75 e oltre: Concetta De Luca

Le classifiche complete sono consultabili sul sito www.corrireggio.org e sulla pagina Facebook Corrireggio.

Finita la corsa/camminata l’attenzione si è intanto spostata sui numeri generali e dettagliati della partecipazione.

Gli iscritti ufficiali complessivi, che hanno ritirato il pacco gara prima della partenza, sono stati 2011. Di questi quelli partiti nella gara competitiva sono stati 80 di cui 78 hanno concluso regolarmente il percorso di 9,5 chilometri. Per la gara/camminata alla partenza si sono presentati 1516 dei quali classificati regolarmente all’arrivo sono stati 1476.