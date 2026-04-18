Corato-Rende, la presentazione del match: i calabresi guardano ai Playout

Non è la partita che decide una stagione, ma è una di quelle che aiutano a capirsi meglio. Domenica 19 aprile, alle 18, la Bim Bum Basket Rende farà visita al Basket Corato per la 14ª giornata di ritorno della Serie B Interregionale. Una trasferta impegnativa, certo, ma soprattutto un passaggio utile nel percorso che porterà gli uomini di coach Carbone ai playout, vero crocevia del loro campionato. La classifica ormai parla chiaro: il destino dei biancorossi si giocherà nella post-season, dove serviranno lucidità, energia e la capacità di trasformare ogni dettaglio in un vantaggio. Proprio per questo, la sfida di Corato assume un valore particolare. Non è un dentro o fuori, non pesa come una finale, ma rappresenta un banco di prova prezioso per misurare progressi, consolidare meccanismi e affinare quella mentalità che farà la differenza quando la pressione sarà massima.

Corato, davanti al proprio pubblico, cercherà punti pesanti per blindare la sua posizione. Rende, invece, scenderà in campo con l’obiettivo di competere, crescere e portare a casa tutto ciò che può servire in vista delle battaglie decisive che arriveranno a fine stagione. Ritmo, attenzione, solidità difensiva: sono questi gli elementi che coach Carbone vuole vedere, più ancora del risultato. In un campionato che entra nella sua fase più tesa, la Bim Bum continua a lavorare con serietà e determinazione, consapevole che il vero appuntamento è ancora da scrivere. E ogni partita, anche quelle non fondamentali, può diventare un tassello importante per arrivarci pronti.