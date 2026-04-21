Convivenza e eredità: perché il partner non ha diritti automatici

Sempre più spesso si parla di convivenze stabili, coppie che condividono casa, spese e vita quotidiana per anni senza formalizzare il rapporto. È una realtà diffusa, normale, che però dal punto di vista giuridico presenta ancora limiti molto chiari, soprattutto quando si affronta il tema dell’eredità. C’è infatti una convinzione piuttosto radicata: vivere insieme a lungo, costruire un percorso comune, dovrebbe essere sufficiente per essere tutelati anche dopo la morte del partner. In realtà non è così.

Nel nostro ordinamento, in assenza di matrimonio o unione civile, il convivente non rientra tra gli eredi legittimi. Questo significa che, se non viene fatto nulla prima, il patrimonio della persona deceduta viene destinato esclusivamente ai soggetti individuati dalla legge, come figli, genitori o altri parenti. Il convivente, anche dopo una relazione lunga e stabile, resta escluso. Non si tratta di una situazione eccezionale, ma di una conseguenza diretta delle regole sulla successione, che si basano su legami giuridicamente riconosciuti e non sulla durata o sull’intensità della relazione.

Proprio per questo motivo è importante essere consapevoli di questi limiti. Chi vive una convivenza e desidera tutelare il proprio partner deve intervenire prima, utilizzando gli strumenti previsti dall’ordinamento, come il testamento, nei limiti delle quote riservate agli eredi legittimari. Il punto non è tanto la mancanza di strumenti, quanto la scarsa conoscenza di queste regole. Spesso si dà per scontato che una relazione di fatto produca automaticamente effetti giuridici che, in realtà, non esistono.