Concerto 1 maggio a Reggio Calabria, si aggiungono i NOMI di altri big della musica italiana: c’è anche un gruppo storico

L’Arena dello Stretto è pronta a trasformarsi in uno dei luoghi più suggestivi per un evento che sta facendo crescere l’attesa: il REGGIO PRIMO MAGGIO, la grande festa firmata Studio54network, giunta ormai al suo terzo anno. La manifestazione, che ha visto il supporto continuo della Città Metropolitana di Reggio Calabria, si prepara ad accogliere un pubblico straordinario per una giornata di musica, spettacolo e interazione. Sul lungomare di Reggio Calabria, tra il blu dello Stretto e il profilo della Sicilia, tecnici e addetti ai lavori lavorano senza sosta: strutture che si innalzano, ledwall che prendono vita, impianti audio e luci pronti a trasformare uno dei luoghi più suggestivi d’Italia in un’arena spettacolare.

È ormai diventato un appuntamento immancabile per la città. REGGIO PRIMO MAGGIO è la festa che cresce di anno in anno, portando sul palco le star della musica italiana. Un progetto voluto fin dall’inizio da Carmelo Versace, ex vicesindaco, che ha visto subito il potenziale di un evento che porta grandi nomi della musica italiana in una piazza aperta, gratuita e popolare. Quest’anno, l’asticella si alza ancora: l’allestimento di quest’edizione è uno dei più imponenti mai visti sul territorio, con tecnologie di ultima generazione e una macchina scenica in grado di competere con i grandi eventi nazionali.

Una Maratona di Musica e Spettacolo

Il sipario si alzerà il 1° maggio a partire dal pomeriggio, con una diretta radiotelevisiva che inizierà dalle 15. Dalle 17 il palco si animerà con una lunga sequenza di performance live. Non si tratterà di una semplice scaletta, ma di un flusso continuo di musica, energia e interazione, guidato dai conduttori di Studio54network, che sono anche i direttori artistici e produttori dell’evento. Il vero punto di forza dell’evento è la line-up: oltre 20 artisti che attraversano generazioni e linguaggi musicali, creando un mosaico in grado di parlare a un pubblico vastissimo.

Le Vibrazioni, simbolo del pop-rock che ha segnato un’epoca, e i New Trolls, pionieri della scena prog, saranno affiancati da artisti come Enrico Nigiotti, che con la sua profondità cantautorale sa trasformare ogni esibizione in racconto emotivo, e Federica Abbate, una delle penne più influenti del pop contemporaneo. Non mancheranno anche le nuove voci della scena musicale, come Rosa Chemical, Random, e Vale Lambo, che portano l’energia della nuova scena musicale italiana. E ancora, il pop di Marco Carta, i suoni iconici degli Sugarfree, e i giovani talenti come Alex Wyse, Cioffi e la freschezza emergente di Pellegrina Pibigas.

A rendere ancora più unica l’esperienza, ci sarà anche il RPM Music Contest, che porterà sul palco i migliori talenti emergenti selezionati tra oltre 200 artisti da tutta Italia. Un’opportunità concreta per far emergere i nuovi protagonisti della scena musicale italiana. REGGIO PRIMO MAGGIO non è solo musica: è una celebrazione pubblica, accessibile, condivisa. L’Arena dello Stretto diventa il cuore pulsante di una giornata che unisce spettacolo e territorio, tradizione e contemporaneità. Con l’evento che cresce di anno in anno, Reggio Calabria si prepara a vivere un Primo Maggio fuori scala, una festa potente, inclusiva e spettacolare. Il concerto sarà trasmesso in diretta televisiva sul canale 76 di TELEMIA, portando la magia dell’evento nelle case di tutti.