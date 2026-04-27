Concerto 1 maggio a Reggio Calabria, annunciati i NOMI dei cantanti che si esibiranno: uno è reduce da Sanremo

Si accendono i motori per l’attesissimo ReggioPrimoMaggio, che anche quest’anno promette di regalare un evento musicale imperdibile. Dopo il successo delle edizioni 2024 e 2025, torna il concertone del primo maggio in riva allo Stretto, con una grande novità: l’RPM Music Contest, creato per dare spazio ai talenti emergenti della scena musicale italiana. Con oltre 180 iscritti provenienti da tutta Italia, 40 finalisti e un voto che ha coinvolto sia una Giuria di qualità che quella popolare, sono stati selezionati i 3 vincitori che saliranno sul palco il prossimo 1° maggio. I primi tre posti sono stati conquistati da Valentina Indelicato, Sara Naldi e Quarto. Inoltre, sono stati assegnati il Premio del Web a Valentina Indelicato e il Premio della Critica ai Mosaiko.

“Un successo straordinario che testimonia l’altissima qualità dei partecipanti”, commenta l’organizzazione, che si prepara a un’edizione ancora più entusiasmante. Il ReggioPrimoMaggio 2026, giunto alla sua terza edizione, è stato fortemente sostenuto dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, che ha creduto fin da subito in questo evento come strumento per destagionalizzare l’attenzione turistica e culturale sulla città. La location prescelta è ancora una volta l’Arena dello Stretto, il cuore pulsante del lungomare di Reggio Calabria, che dal pomeriggio accoglierà artisti e spettatori per un lungo festival dedicato alla festa dei lavoratori. Un’occasione unica per celebrare la musica e la cultura in una delle location più suggestive al mondo.

Ma non è tutto: tra i grandi nomi che calcheranno il palco del ReggioPrimoMaggio ci sono già alcune vere e proprie icone della musica italiana. Tra i primi artisti confermati ci sono Enrico Nigiotti, reduce da un indimenticabile Sanremo 2026, che ha scelto il palco di Reggio Calabria al posto di quello della capitale; Rosa Chemical, il cantautore e rapper noto per il suo stile provocatorio e il suo impegno su temi di libertà di espressione e fluidità; e infine, due leggende del rock progressivo italiano: il Banco del Mutuo Soccorso, che con il loro stile sinfonico e i testi poetici hanno segnato la storia della musica, e i New Trolls, maestri nell’unire il rock alla musica classica.

“Sarà una grande festa e un super spettacolo”, affermano gli organizzatori, che confermano come i numeri parlino chiaro. Il brand Anima Autentica, insieme all’energia e al ritmo di Studio54network, sta già definendo la line-up finale che promette di stupire ancora una volta. A breve, infatti, saranno annunciati altri artisti che completeranno un cast destinato a scrivere un’altra pagina di storia della musica e degli eventi in Calabria.