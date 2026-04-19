Commercio e turismo, sinergia a Villa San Giovanni: al via il progetto per rilanciare la città

Il Comitato del Commercio Villese, presieduto da Maria Idone, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Villa San Giovanni, nella persona dell’Assessore alle Attività Produttive e alla Traversata dello Stretto Giuseppe Cotroneo, avvia un nuovo percorso di confronto e progettazione condivisa finalizzato alla valorizzazione del tessuto commerciale e alla promozione turistica del territorio. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un sistema integrato tra attività produttive, commercio locale e offerta turistica, in vista dell’imminente stagione estiva. Un progetto che punta a rafforzare l’identità della città e a renderla sempre più attrattiva per visitatori e turisti, valorizzando le risorse e le eccellenze già presenti sul territorio.

Il Comitato del Commercio Villese, guidato da Maria Idone, è impegnato nel promuovere la collaborazione tra gli esercenti e nella costruzione di una rete commerciale coesa, capace di incidere positivamente sullo sviluppo economico locale e sulla vivibilità urbana. Allo stesso modo, l’Assessore Giuseppe Cotroneo, da tempo attivo nella promozione di eventi e iniziative legate alla crescita del territorio e alla valorizzazione della Traversata dello Stretto, sostiene un modello di sviluppo che metta al centro sinergie tra istituzioni e operatori economici.

Tutti i commercianti interessati a partecipare al progetto saranno parte integrante del percorso: le attività commerciali rappresenteranno infatti un punto di riferimento fondamentale all’interno dell’offerta turistica cittadina, contribuendo a definire un’esperienza più completa e accogliente per chi visita il territorio. Nei prossimi mesi verranno attivati momenti di confronto per strutturare iniziative condivise con l’obiettivo di generare ricadute positive e durature per l’economia locale.