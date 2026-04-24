“City School Cup”, a Reggio Calabria il torneo di calcio per i giovani | INFO 

Dalle 14 di oggi, 24 aprile, sul Viale Messina, il torneo giovanile di calcio “City School Cup”, un evento dedicato ai giovani e allo sport come strumento di crescita, aggregazione e valorizzazione del territorio. Tra gli organizzatori della manifestazione, Francesco Biondo, presidente dell’organizzazione di eventi Occhio Beach: “il primo fine che ci poniamo, noi come organizzazione, col sostegno di Comune e Città metropolitana, è quello di riunire una grande quantità di giovani che rappresentino questa nostra bella regione tramite una sana dose di sport. Spirito di impresa e ottimismo affiancano questa competizione affinché sia di nuovo messo in gioco il grosso progetto di una “Nuova Reggio Giovane”, simbolo di coesione e positività. Ringrazio con affetto e stima il sindaco Domenico Battaglia, il consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella e l’Amministrazione comunale che costantemente è al fianco dei ragazzi della città di Reggio Calabria“.

Con Biondo c’è Fortunato Latella, organizzatore di una competizione, prima promotrice di idee nel bene di tutti gli studenti. “Sono attivo all’interno della Consulta – ha detto Latella – conosco il mondo dei tornei sportivi: il mio auspicio è riuscire a coinvolgere tutta la città, facendo rumore e rendendo noto che le solide strutture di Reggio sono i ragazzi, patrimonio da conservare e formare con rigidità e cura“.