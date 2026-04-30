Cittanova, incontro politico al Teatro Gentile: assenti sindaco e maggioranza | INTERVISTA

Un teatro suggestivo, sedie preparate per un confronto mai avvenuto e l’assenza quasi totale delle istituzioni: è questo il quadro emerso dall’incontro pubblico organizzato al Teatro Gentile di Cittanova, che avrebbe dovuto rappresentare un momento centrale di dialogo con i cittadini. La notizia più rilevante è proprio la mancata partecipazione della maggioranza e dell’amministrazione comunale. L’evento era stato pensato con un obiettivo chiaro, come evidenziato nella sua stessa impostazione: creare “un dibattito libero, aperto e costruttivo per costruire insieme il futuro della città”.

All’incontro, da un punto di vista delle istituzioni, c’erano solo due consiglieri di minoranza: Domenico Bovalino e Maria Grazia Sergi, rappresentanti del gruppo “Spazio civico”.

L’intervista di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: