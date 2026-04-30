Cittanova, incontro politico al Teatro Gentile: assenti sindaco e maggioranza | INTERVISTA

Cittanova: doveva essere un momento di confronto per il futuro della città, ma l’iniziativa si trasforma in un’assemblea senza partecipazione istituzionale

Nino Cento

Un teatro suggestivo, sedie preparate per un confronto mai avvenuto e l’assenza quasi totale delle istituzioni: è questo il quadro emerso dall’incontro pubblico organizzato al Teatro Gentile di Cittanova, che avrebbe dovuto rappresentare un momento centrale di dialogo con i cittadini. La notizia più rilevante è proprio la mancata partecipazione della maggioranza e dell’amministrazione comunale. L’evento era stato pensato con un obiettivo chiaro, come evidenziato nella sua stessa impostazione: creare “un dibattito libero, aperto e costruttivo per costruire insieme il futuro della città”.

All’incontro, da un punto di vista delle istituzioni, c’erano solo due consiglieri di minoranza: Domenico Bovalino e Maria Grazia Sergi, rappresentanti del gruppo “Spazio civico”.

L’intervista di Graziano Tomarchio per StrettoWeb:

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