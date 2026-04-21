Città Metropolitana di Reggio Calabria: accreditati gli arretrati CCNL e via libera agli incentivi tecnici

Si è tenuto nella giornata odierna l’incontro della delegazione trattante della Città Metropolitana di Reggio Calabria, segnato da un risultato di forte impatto per i lavoratori: l’accredito degli arretrati CCNL 2022/2024 e della performance 2024, già avvenuto, secondo quanto emerso, proprio oggi. Nel corso del confronto, la Cisl Fp, attraverso il delegato sindacale Adolfo Romeo, ha evidenziato alla parte pubblica la

“soddisfazione per la rapidità con cui gli uffici dei servizi giuridici ed economico/contabile hanno portato a termine gli adempimenti necessari al pagamento degli arretrati CCNL 2022/2024 e della performance 2024, il cui l’accredito pare sia avvenuto in data odierna – e, analogamente la necessità di intervenire celermente per la definizione dell’iter di tutte le procedure ed applicazioni di istituti contrattuali ancora in corso”.

Tra i temi centrali affrontati, particolare rilievo ha avuto la definizione del regolamento Welfare e la procedura per le progressioni verticali in deroga, attese dal personale. È stata ribadita “necessità che la Commissione incaricata sia messa nelle condizioni di addivenire alla formazione di una graduatoria che rifletta criteri di meritocrazia e oggettività”. In merito è intervenuto anche il componente della commissione, Dott. Domenico Crupi, fornendo ampie rassicurazioni.

Il dibattito si è poi concentrato sul welfare del personale, con gli interventi dei rappresentanti RSU Elena Festa, Cecilia Saccà, Mario Marino (CISL FP) e Rosario Cilona (CSA), insieme alla parte pubblica. Tutti concordi sulla “volontà di cristallizzare in tempi stretti una regolamentazione operativa che consenta la concreta fruizione dei benefit previsti da parte del personale”.

Un capitolo importante riguarda le risorse: i benefit potranno contare su una copertura economica già definita, grazie ai 120.000 euro messi a disposizione. Infine, come introdotto dalla dr.ssa Blefari, è stata approvata in via definitiva con la firma dell’accordo la disciplina dei criteri per gli incentivi economici delle funzioni tecniche. Si tratta di un passaggio fondamentale per procedere alla rapida liquidazione delle somme destinate al personale coinvolto, garantendo così una valorizzazione concreta delle competenze.